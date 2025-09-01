Santoña comprará por 1,25 millones la parcela anexa al Palacio de Chiloeches

Ana Cobo Santoña Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:03 | Actualizado 19:56h. Comenta Compartir

La Corporación de Santoña, al completo, se ha puesto de acuerdo para autorizar la compra de la parcela anexa al Palacio de Chiloeches – antiguo hospital militar – por un montante de 1,25 millones de euros. La pretensión es convertir este solar – en el que se ubicaba el polémico ala oeste del inmueble que fue derribado – en un parque público con arbolado. El Pleno dio el visto bueno a esta operación con el ánimo de poner en valor el entorno de protección de esta casona histórica declarada Bien de Interés Cultural (BIC), y evitar a toda costa que se construya junto a la misma un edificio de cuatro alturas, tal y como contemplaba la modificación puntual del planeamiento urbanístico de 2015.

De esta forma, tanto el palacio (que fue adquirido en 2022, en la pasada legislatura) como esta parcela adyacente pasan a ser de titularidad pública, y se configuran como un espacio clave en el futuro desarrollo urbano del municipio. Se cierra así un capítulo de la política local marcado por la controversia y las denuncias que llegaron hasta los tribunales. Ahora, todos los grupos políticos están conformes en que este edificio – pendiente de rehabilitación – se destine a centro cultural y su entorno quede despejado dando lugar a un pequeño «pulmón verde» en el centro de la villa.

El equipo de gobierno (Santoñeses y PP) puso sobre la mesa del Pleno la adquisición de esta parcela, para la que ya se había reservado en los remanentes de tesorería una partida total de 1,4 millones de euros. No obstante, tras un tasación externa, otra del arquitecto municipal y las pertinentes negociaciones con la propiedad se ha cerrado la compra en 1,25 millones de euros.

El portavoz de Santoñeses Eloy Oliveri justificó esta inversión aludiendo a que el hospital militar es un BIC y la ley de Patrimonio Cultural de Cantabria recoge que «el entorno de los bienes culturales forma parte inseparable de su valoración y debe garantizar su adecuada percepción, comprensión y disfrute». Recordó que la modificación del planeamiento de 2015 preveía levantar un edificio de viviendas en dicha parcela lo cual, a su juicio, «es un error y es momento de corregirlo». Se trata, apostilló, «de volver al Plan General de 1988 que destinaba esta zona a jardín público». Otro de los argumentos que esgrimió es que el ensanche oeste de Santoña, desde la Plaza de San Antonio hasta el muelle, está «altamente urbanización y carece des espacios verdes», por lo que es una «oportunidad única para crear una zona libre y ajardinada, que repercutirá en la calidad de vida de los vecinos».

En la misma línea, se pronunció su socio de gobierno, el PP, que indicó que este expediente se empezó a mover al conocerse que la propiedad quería vender el terreno y había promotoras interesadas. Para Ricardo Fernández es una oportunidad «histórica e irrepetible» poder ampliar la parcela de Chiloeches «creando un espacio arbolado relacionado con el futuro centro cultural y con otro edificio emblemático de la zona como el mercado de Abastos».

«Bueno para el pueblo»

La propuesta contó con el respaldo del PRC y Vox, si bien su concejal Salvador Sarabia, mostró su «preocupación» porque la Administración pública adquiera inmuebles que, luego, «en muchos casos no se pueden mantener». De su lado, el socialista, Sergio Abascal, apoyó la compra manifestando que su grupo ya había planteado esta posibilidad en diferentes comisiones de urbanismo. En su intervención, afeó al PP y Santoñeses que se abstuvieran cuando su partido compró el palacio, sin embargo, «nosotros votamos a favor porque es bueno para Santoña, tenemos una posición colaboradora, y no van a interferir cuestiones políticas pasadas; aunque no olvido las denuncias falsas». El socialista apuntó que la modificación del planeamiento que se quiere enmendar la aprobó el PP en 2015 «y ahora plantea una cosa diferente», y señaló que si hay dinero para la operación es porque «dejamos 9 millones de euros de remanentes».

Nueva edil del PP

En la sesión plenaria, tomó posesión como nueva concejala del PP, Ana María Ruiz, que se estrena en política. La nueva edil juró su cargo y se incorporó al equipo de gobierno tras la dimisión del concejal de Cultura, Rubén Quintana, que renuncio al puesto aduciendo falta de medios para desarrollar las labores de su cartera. Manso es licenciada en Ingeniería Informática y titulada en Profesionalidad de Financiación de Empresas. Trabaja como notificadora de Correos. Entre otros puntos, también se aprobaron los festivos locales para 2026, que serán el viernes, 13 de febrero, Día del Niño de Carnaval; y el 8 de septiembre festividad de la Virgen del Puerto.