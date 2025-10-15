El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Parcela en la que se va a crear la nueva área canina. DM

Santoña destina 30.000 euros a crear un área canina en la antigua cantera del Carmen

Se delimitará el recinto con un vallado de madera y tendrá elementos de juego, papeleras y fuente

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:57

Santoña contará con una segunda área de esparcimiento canino en la parcela verde de la antigua cantera del Carmen, que se sumará al recinto destinado para canes existente en el entorno del polígono industrial. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de acondicionamiento del espacio a la empresa Citymobi Export por un importe de 29.952 euros, iva incluido, y un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto consistirá en delimitar un espacio de la superficie verde con un vallado de madera en cuyo interior se podrá soltar libremente a los perros. Se colocarán, además, elementos de juego para los canes, papeleras y una fuente. Precisamente, esta parcela de 1.500 metros cuadrados ha sido objeto, recientemente, de una actuación de regeneración ambiental acometida por la Consejería de Fomento. Con una partida de casi 36.000 euros, se ha procedido al relleno de tierra vegetal y a la plantación de especies arbóreas autóctonas como encinas, laurel o madroños.

En este mismo terreno el Gobierno de Cantabria también ha invertido más de medio millón de euros para estabilizar con una malla el talud de la cantera con el fin de evitar el desprendimiento de piedras y garantizar la seguridad de la zona. El anterior equipo de gobierno quería destinar este espacio a construir un aparcamiento en altura de 150 plazas para paliar el problema de estacionamiento en la villa, un proyecto que descartaron desde el inicio de legislatura los actuales dirigentes, ya que su apuesta es ejecutar un aparcamiento subterráneo debajo del colegio Macías Picavea y en este lugar crear un área de esparcimiento canino.

