Santoña encarga el proyecto para urbanizar la carretera vieja y la primera avenida de Berria Este proyecto será financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica en compensación por las obras del nuevo subfluvial, que soportará la villa

Ana Cobo Santoña Martes, 23 de septiembre 2025, 20:58

La Concejalía de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Santoña ha encargado la memoria del proyecto de urbanización de la conocida como carretera vieja y de la primera avenida de Berria (CA-907). La actuación, que abarcará desde la rotonda al Progreso hasta alcanzar el barrio de Piedrahíta, contempla mejoras en la accesibilidad peatonal con la ejecución de aceras, pasos de cebra, asfaltado, reordenación del estacionamiento y soterrado del alumbrado.

El concejal del ramo, Ricardo Fernández, ha explicado que la mejora de la primera avenida de Berria es uno de los proyectos que financiará el Ministerio para la Transición Ecológica como compensación a los futuros trabajos de construcción del nuevo subfluvial, que soportará Santoña. La memoria que se ha contratado también prevé la ejecución de una rotonda en el cruce que conduce al cementerio, así como dar continuidad a los viales de peatones y de bicicletas desde la garita de El Penal hasta el camposanto.

La concejalía, según ha detallado Fernández, también ha destinado 8.000 euros para redactar un proyecto de cara a renovar el césped del campo de fútbol 7, situado junto al campo principal en la instalaciones deportivas de El Paloma, dado su deterioro.

Igualmente, el titular de Obras ha avanzado que se están dando forma, para después sacar a licitación, los proyectos para la implantación de alumbrado inteligente en cuatro pasos de cebra del municipio, para la eliminación de todos los contenedores soterrados, que darán paso en algunos casos a alcorques y otros, se convertirán en zona pavimentada.

De la misma manera, se están ultimando los documentos para acondicionar y asfaltar el aparcamiento de La Carrilla, en servicio desde este pasado verano, para instalar dos puntos doble de recarga para vehículos eléctricos y para reformar la cubierta y fachadas de la piscina municipal.