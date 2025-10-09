Santoña modernizará las instalaciones deportivas con una «ambiciosa» inversión Ejecutará obras de renovación, por un valor de 1,2 millones de euros, en la piscina, en los pabellones Tomás de Teresa y Miguel Solano, en el albergue y en el campo de fútbol 7

Ana Cobo Santoña Jueves, 9 de octubre 2025, 15:54 | Actualizado 16:53h. Comenta Compartir

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento Santoña ha impulsado un plan de actuaciones para modernizar y mejorar las instalaciones deportivas del municipio a través de una «ambiciosa inversión» que alcanza los 1,2 millones de euros. En los próximos meses, se van a ejecutar obras de renovación en la piscina, en los pabellones Tomás de Teresa y Miguel Solano, en el albergue y en el campo de fútbol 7 Andrés Lococo.

La edil del ramo, Vanesa San Emeterio (PP), ha anunciado en un comunicado que, antes de fin de año, se procederá a la sustitución del césped artificial del campo de fútbol 7 de las instalaciones del Nuevo Paloma. La actuación, que asciende a 300.000 euros, abarca la colocación de nuevas porterías y banquillos y la implantación de un sistema de riego automático.

Otra de las intervenciones consistirá en el repintado integral del pabellón Tomás de Teresa, que acoge la actividad de numerosas escuelas deportivas y clubes. Se llevará a cabo el marcaje de los campos de balonmano, tenis, voleibol y de los dos campos cruzados de balonmano infantil, así como la recuperación del escudo de Santoña en el centro de la pista.

Esta mejora, ha recordado San Emeterio, « forma parte de una segunda fase de intervención que comenzó meses atrás, cuando se fijó definitivamente el pavimento con la instalación de una malla antihumedad, lo que garantiza la durabilidad y seguridad de la pista»

En la lista de intervenciones próximas figura, igualmente, la sustitución de las puertas de los vestuarios de pabellón Miguel Solano, la piscina y el albergue con una inversión de 25.000 euros.

Reforma integral piscina

El proyecto más ambicioso pasa por remodelar internamente la piscina municipal. La edil señala que la dirección general de Deportes del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santoña han sellado un convenio de colaboración, que permitirá ejecutar esta obra en tres fases con una inversión de 400.000 euros.

La primera fase, la más prioritaria, saldrá en breve a licitación, con el fin de mejorar el sistema técnico de funcionamiento de la piscina. Con este objetivo, se sustituirá el filtro del vaso principal para el tratamiento y la limpieza del agua y se renovará el depósito de compensación, que regula el volumen de agua y evita reboses. Esta intervención costará 130.000 euros, de los cuales 78.000 euros serán aportados por el Gobierno de Cantabria.

Esta reforma se sumará a actuaciones menores que se acaban de acometer tanto por empresas externas como por personal municipal. Más concretamente, se han renovado vestuarios, reparado filtraciones, sustituido luminarias y adecuación de duchas y sistemas de fontanería.

A medio plazo, se tiene la intención de sustituir por completo la cubierta de la piscina con un presupuesto de medio millón de euros. La edil ha señalado que se trata «de una obra compleja por lo que se está diseñando con el asesoramiento de técnicos especializados». Con esta actuación se pretende mejorar el aislamiento térmico, reducir el consumo energético y los costes de mantenimiento, así como modernizar el entorno y mejorar las condiciones de usuarios y trabajados.

La edil ha concluido que con estas iniciativas en cartera, «el Partido Popular de Santoña reafirma su compromiso municipal con el deporte, la salud y el bienestar de nuestros vecinos. Seguiremos trabajando con responsabilidad y dedicación para dotar a Santoña de unas instalaciones deportivas modernas, seguras y funcionales».