Santoñeses dice que heredó del PSOE una administración «desastrosa» que impidió agilizar proyectos como Chiloeches Asegura que se encontró un Ayuntamiento «sin medios técnicos, sin personal preparado y sin herramientas digitales»

Ana Cobo Santoña Sábado, 11 de octubre 2025, 08:40 Comenta Compartir

Santoñeses ha acusado al PSOE local de dejar en 2023 el Ayuntamiento bajo en una situación administrativa «desastrosa y obsoleta» que ha impedido agilizar la tramitación de actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística.

En un comunicado, Santoñeses responde así a las afirmaciones de la portavoz municipal socialista, Carmen González, quien denuncia la «inacción» del equipo de gobierno tras comenzar las obras de rehabilitación del palacio de Chiloeches «con dos años de retraso».

«¿Con qué medios podía licitarse entonces?», le ha replicado Santoñeses, que asegura que recibieron un Consistorio donde aún se licitaba «con sobres de papel en pleno siglo XXI y no existía la contratación electrónica, requisito indispensable para cualquier proyecto financiado con fondos europeos».

El partido ha asegurado que «ni un solo trabajador municipal estaba formado para gestionar un Plan de Sostenibilidad Turística, que no existían procedimientos internos ni estructura técnica», además de que el plan que «tanto se publicitó fue en realidad un documento redactado por una empresa externa en apenas una semana, con proyectos irreales y alejados de la realidad de Santoña».

El equipo de gobierno, ha añadido, ha tenido que asumir un reto «mucho más complejo» que la mera obtención de fondos, que es ejecutar los proyectos del Plan en condiciones adversas, con un Ayuntamiento sin medios técnicos, sin personal preparado y sin herramientas digitales«.

En relación a unas subvenciones que, según González, se habrían dejado de obtener para el palacio de Chiloeches por la demora en la rehabilitación, Santoñeses ha aseverado que la «única pérdida real fueron los ocho años en los que gobernaron sin modernizar la administración, impidiendo que Santoña pudiera ejecutar ayudas europeas».

«Hoy Santoña puede licitar y sacar adelante la rehabilitación del antiguo Hospital Militar gracias al trabajo del actual equipo de gobierno, que ha dedicado más de un año y medio a modernizar los procedimientos administrativos, implantar la contratación electrónica, formar al personal municipal y poner orden en el caos heredado», ha defendido