Senor acometerá por 658.000 euros el proyecto de asfaltados y renovación de aceras de Santoña
Se actuará en una docena de calles del municipio para garantizar una movilidad segura
Santoña
Jueves, 7 de agosto 2025, 18:09
El Ayuntamiento de Santoña ha adjudicado a la empresa Servicios y Obras del Norte (Senor) el proyecto de asfaltados y renovación de aceras por un ... importe de 658.550 euros, iva incluido. Se trata de la oferta más ventajosa económicamente de las seis que han concurrido a la licitación.
La actuación, sufragada con fondos del remanente de tesorería, se llevará a cabo durante un periodo de medio año. Los trabajos previstos abarcan la mejora de calzadas, la ampliación y adecuación de aceras, la instalación de nuevas canalizaciones y la renovación de servicios en más de una docena de calles del municipio. El objetivo de esta intervención es resolver deficiencias detectadas en viales con un alto grado de deterioro y carencias graves en accesibilidad peatonal, garantizando una movilidad segura.
Las calles cuyo firme se asfaltará son Piedrahíta, Almirante Carrero Blanco, Marqués de Robrero, Alejandro Sierra, Lino Casimiro Iborra, Manzanedo, Laverde, La Alameda, Alfonso XII, O'Donnell, Virgen del Puerto, Eguilior y el vial de acceso al barrio Dueso, actualmente sin urbanizar. En todas ellas se extenderá una capa de cinco centímetros de espesor de una mezcla bituminosa en caliente, para conseguir un firme óptimo para la circulación de vehículos.
En paralelo, se ejecutará la renovación y ampliación de aceras en las calles Alejandro Sierra, Virgen del Puerto, Lino Casimiro Iborra, Abad Paterno, La Verde, Rentería Reyes y Merindad de Trasmiera, con el objetivo de cumplir la normativa vigente de accesibilidad universal.
Las obras contemplan la demolición y sustitución de baldosas por modelos antideslizantes homologados, colocación de bordillos de granito con cantos romos, ejecución de rigolas de hormigón in situ para el drenaje superficial, señalización y la adaptación de pasos de peatones con criterios de accesibilidad. Asimismo, se renovarán redes subterráneas de abastecimiento, energía y telecomunicaciones en los tramos afectados.
