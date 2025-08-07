El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La calle Lino Casimiro Iborra será asfaltada y se renovarán las aceras. A. C.

Senor acometerá por 658.000 euros el proyecto de asfaltados y renovación de aceras de Santoña

Se actuará en una docena de calles del municipio para garantizar una movilidad segura

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:09

El Ayuntamiento de Santoña ha adjudicado a la empresa Servicios y Obras del Norte (Senor) el proyecto de asfaltados y renovación de aceras por un ... importe de 658.550 euros, iva incluido. Se trata de la oferta más ventajosa económicamente de las seis que han concurrido a la licitación.

