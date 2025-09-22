«Me habéis hecho sentir un santoñés más», agradece el párroco Alberto García con motivo de su adiós La iglesia de Santa María del Puerto se llenó de fieles en la misa de despedida del cura que, tras quince años en el municipio, ha sido destinado a una parroquia de Santander

Ana Cobo Santoña Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:57 | Actualizado 19:06h.

La iglesia de Santa María del Puerto de Santoña se quedó pequeña este domingo con motivo de la misa de despedida al párroco, Alberto García, que deja el municipio tras quince años de labor pastoral al haber sido nombrado párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Santander.

Hace ya un año, el obispo de Santander, Arturo Ros, le encargó a don Alberto asumir la secretaría general del Obispado, una tarea que «hace necesario que resida en la capital», por lo que, ahora, la diócesis ha decidido que atienda un templo de la ciudad.

En el momento de su adiós, el padre Alberto reconoció tener «sentimientos encontrados» al saber que «lo que la Iglesia me pide es lo mejor», pero no ocultó su pena por la marcha. «Desde que vine me habéis abierto el corazón y me habéis hecho sentir que soy un santoñés más, llevándome recuerdos y vivencias de nuestra parroquia, que es una gran familia».

El sacerdote agradeció el «cariño» que le han demostrado y recordó que su tarea ha sido que «todos conozcamos a Jesucristo y nos unamos a él». Pidió perdón por aquella cosas que «hice mal» y, sobre todo, agradeció la labor de todos los colaboradores del párroco que sacan adelante tareas como el culto, la catequesis, Cáritas o las cofradías de Semana Santa.

Cientos de vecinos asistieron a su última eucaristía en la villa, amenizada por la coral Portus Victoriae, y en la que dedicaron al cura unas palabras de agradecimiento por su entrega y por su cercanía. «Porque en el desarrollo de su actividad pastoral no se ha limitado a permanecer entre las paredes de nuestra magnífica iglesia y ha estado siempre a pie de calle, junto a los santoñeses, interesándose por nuestro día a día, por nuestros trabajos y problemas cotidianos. Nos ha acompañado en nuestros momentos difíciles, ofreciéndonos consuelo y ánimo, y también participando en nuestras celebraciones».

Los santoñeses le dieron, igualmente, las «gracias» por su sencillez, optimismo y por «hacernos ver a través de sus homilías que siempre podemos superar nuestros defectos y ser mejores personas». Es por ello, que «esta iglesia será siempre su casa, esta parroquia su familia, y como tal esperamos que vuelva a estar entre nosotros siempre que sus nuevas obligaciones pastorales y circunstancias personales lo permitan».

Y tras este emotivo adiós, la iglesia de Santa María del Puerto dará la bienvenida en la misa del próximo sábado, 27 de octubre, a las 19.30 horas, a dos nuevos sacerdotes. El padre Juan Carlos Fernández tomará posesión como párroco de Santoña, mientras que el padre Álvaro García ejercerá como vicario parroquial, atendiendo ambos también los templos de Argoños y de Bárcena de Cicero.