Vecinos de Santoñuca denuncian la realización sin permiso de unas obras para las viviendas sociales

Varias comunidades de vecinos del barrio de Santoñuca han denunciado que los sondeos geotécnicos que se han ejecutado estos días en la parcela destinada a ... la futura construcción de 28 viviendas de alquiler asequible no cuentan con la «previa y perceptiva autorización del Ayuntamiento». Los propietarios de este entorno registraron a comienzos de semana un escrito en el Consistorio solicitando al equipo de gobierno que «ordene la paralización de estas obras al no contar con los permisos necesarios».

Este suelo municipal ha sido cedido a la empresa pública Gesvicán para que levante una promoción de pisos protegidos en Santoña con fondos europeos. El Gobierno de Cantabria adjudicó el pasado mayo a la entidad privada Cobus Homes la redacción del proyecto y la construcción de 212 viviendas de alquiler asequible en seis municipios de la región, de las cuales 28 se levantarán en la villa en este terreno asfaltado, junto a las casas de los maestros y que se utiliza como aparcamiento.

Este emplazamiento ha sido rechazado por los residentes en Santoñuca «al eliminarse el estacionamiento, reducir las áreas de superficie libre y comprimir en demasía el espacio existente entre las viviendas actuales». Los afectados llegaron a recabar un millar de firmas en contra de la ubicación elegida y solicitaron otros lugares alternativos, pero, el Ayuntamiento no atendió sus demandas y aprobó la cesión de la parcela al Ejecutivo.

Este pasado lunes, cuentan los vecinos, la adjudicataria comenzó a realizar en el suelo de la parcela trabajos de catas y sondeos. Estas obras, sostienen, «forman parte de la actuación dirigida a la construcción de las viviendas y carecen de autorización por parte del Ayuntamiento». Así, dicen, que se lo confirmó el secretario municipal ese mismo día cuando un representante de los residentes acudió al Consistorio a preguntar por esta intervención ante «el oscurantismo que rodea a este proceso tan chapucero y con tanto secretismo», aludiendo «a la falta de transparencia tanto del alcalde, Jesús Gullart, como del concejal de Obras, Ricardo Fernández. con este tema. La información nos la proporcionan a cuentagotas y con muchas trabas .

El secretario «nos trasladó que no había licencia». De hecho, según han podio averiguar los vecinos y también este periódico, fue en la mañana de ese mismo lunes – estando ya las máquinas en acción – cuando se presentó en Comisión de Urbanismo el informe del arquitecto municipal con la petición al Ayuntamiento de autorización para los ensayos geotécnicos. «Se informó favorablemente para dar continuidad al expediente, pero no se expidió autorización formal porque dicho permiso lo tiene que aprobar la Junta de Gobierno a partir del acta de la comisión, que no ha sido redactada. Tampoco se aportó una declaración responsable para la obtención directa». En cualquier caso, indicen los vecinos, «el lunes ya estaban en marcha los trabajos sin permiso y de forma ilegal». Si ocurre una desgracia o accidente con consecuencias, apunta el colectivo, «la responsabilidad la hubiera pagado el pueblo de Santoña con el dinero de todos».

En el escrito también manifiestan que «este terreno aparece en el planeamiento urbanístico como jardín público por lo que dichas obras resultan contrarias al planeamiento» y reclaman ver el expediente de la intervención y las actuaciones municipales realizadas. Otra de las críticas de los vecinos es que Gesvicán acometa los trabajos sin haber destinado una previsión de fondos como garantía ante posibles incidencias, lo que «supone un incumplimiento del convenio de cesión firmado con el Ayuntamiento».

Sin respuesta municipal

Este periódico ha preguntado al alcalde por este asunto eludiendo responder directamente y remitiendo para declaraciones tanto a Gesvicán como al concejal de Obras, el cual no ha atendido las llamadas. Desde Gesvicán indican que no se trata de un comienzo de las obras de construcción de las viviendas sino de un estudio geotécnico previo y aseguran que «se solicitó licencia para las catas, que ha pasado por dos comisiones informativas, y el Ayuntamiento dio autorización».