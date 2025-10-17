La Bonoloto deja más de 800.000 euros en Solares Sólo dos personas del país han acertado la combinación ganadora y uno de ellos lo ha hecho en la cafetería Ruygo de la localidad de Medio Cudeyo

Leticia Mena Santander Viernes, 17 de octubre 2025, 22:22

Desde la noche de este viernes un vecino de Solares o alguien que haya pasado por la Cafetería Ruygo de la capital de Medio Cudeyo es literalmente rico.

Un boleto sellado en la administración de la calle Calvo Sotelo, 50 ha sido premiado con 856.173,08 euros gracias a la combinación de los números 01, 06, 07, 14, 17 y 35, con el número 45 como complementario y el 6 como reintegro. La misma suerte ha corrido otro acertante con la misma combinación que selló su boleto en una oficina de Vitoria.