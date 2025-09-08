La carretera que une Villaverde con Hoznayo se licitará en el primer semestre de 2026

DM . Santander Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:26 Comenta Compartir

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado la licitación en el primer semestre de 2026 de las obras de mejora de la carrera autonómica CA-424 que discurre entre Hoznayo y Villaverde, en Entrambasaguas.

Así se lo ha trasladado a la alcaldesa, Gloria Sierra, durante un encuentro que han mantenido ambas en la sede del Gobierno en Santander, según señala el Ejecutivo en una nota de prensa.

Buruaga ha confirmado la mejora de las infraestructuras que estaban pendientes en el municipio.

Ha explicado que está sobre la mesa la mejora de la carretera CA-424, que se licitará en 2026, y la de las obras en la red de saneamiento y alcantarillado en las proximidades del Palacio Los Velascos en Hoznayo y La Rañada, en el barrio Viar, que está pendiente de informe jurídico para su posterior licitación y supondrá una inversión cercana a los 300.000 euros.

Al margen de estas actuaciones, la presidenta ha recordado que este año la partida del Fondo de Cooperación Municipal ha crecido un 10,95 por ciento para este municipio hasta superar los 207.000 euros, es decir, casi 20.500 euros más que el ejercicio anterior.

La alcaldesa ha agradecido la atención a la presidenta y el interés por ejecutar las infraestructuras pendientes, en especial, ha destacado las obras de mejora de saneamiento en el barrio Viar, un proyecto que estaba pendiente desde hace «muchísimos años y de mucha necesidad».

En su opinión, el Gobierno ha ido asumiendo los proyectos que demandaba el Ayuntamiento y en próximas reuniones con las consejerías correspondientes, según ha apuntado la alcaldesa, se abordarán nuevas iniciativas.