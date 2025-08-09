El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento del 'Cañonazo' junto al Museo, punto álgido de la jornada en La Cavada.

Ver 7 fotos
Momento del 'Cañonazo' junto al Museo, punto álgido de la jornada en La Cavada. Juanjo Santamaría

La Cavada vuelve al pasado a golpe de cañón

La localidad de Riotuerto se viste de época para celebrar un año más el Día de la Real Fábrica de Artillería

J. L.

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:55

La Cavada se subió este sábado a la máquina del tiempo para desplazarse a finales del siglo XVIII. En un viaje de periodicidad anual, la ... localidad de Riotuerto acogió a numerosos visitantes y vecinos para celebrar una nueva edición del Día de la Real Fábrica de Artillería, efeméride en la que se recrea, y homenajea, la toma de posesión en 1796 del brigadier Fernando Casado de Torres como director de la fundición siderúrgica de la que salieron miles de cañones para la Armada Española durante más de dos siglos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Esta tarde comenzará la limpieza de las algas invasoras de las playas de Noja
  2. 2

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  3. 3

    Prohibido el baño en Berria tras 35 picaduras de medusas en media hora
  4. 4

    Vecinos de Laredo y Colindres se organizan para alegar contra el PSIR de La Pesquera
  5. 5

    Villalibre, nuevo delantero del Racing
  6. 6

    El tramo de la N-634 en el que murió Pablo Gorostiza no tenía límites de velocidad
  7. 7

    Siete personas mueren en las playas de Cantabria en lo que va de verano
  8. 8 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  9. 9

    Arrancan las obras de la promoción de 12 viviendas de la calle Aviche de Monte
  10. 10

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Cavada vuelve al pasado a golpe de cañón