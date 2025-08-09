La Cavada vuelve al pasado a golpe de cañón

La Cavada se subió este sábado a la máquina del tiempo para desplazarse a finales del siglo XVIII. En un viaje de periodicidad anual, la ... localidad de Riotuerto acogió a numerosos visitantes y vecinos para celebrar una nueva edición del Día de la Real Fábrica de Artillería, efeméride en la que se recrea, y homenajea, la toma de posesión en 1796 del brigadier Fernando Casado de Torres como director de la fundición siderúrgica de la que salieron miles de cañones para la Armada Española durante más de dos siglos.

Cerca de un centenar de personas se puso el traje de época para representar aquella España de hace casi 250 años, en la que el Imperio aún era temido en los cinco continentes y que necesitaba de abastecimientos como el que proveía la instalación cántabra para alimentar su maquinaria bélica.

Campesinos y militares se entremezclaban entre visitantes y curiosos. Eso sí, el protagonista principal de la jornada fue, un año más, el disparo del cañón de 48 libras que puso el colofón a la jornada.

Fue el elemento más destacado, pero no el único. Al 'Cañonazo' se le unieron otros ingredientes como tambores, gaitas, escopetas y vestimenta para la ocasión. Toda una combinación que conforma el armazón y tradiciones de una ceremonia declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, que se lleva celebrando desde hace 16 años y que recuerda el esplendor que antaño tuvo el pueblo gracias a la Real Fábrica de Artillería, un complejo que se proveía del entorno cercano, como evidencia la actual fisonomía 'pelada' de las laderas de Lunada, en el pasado espacio de suministro de madera para la instalación.

En un evento totalmente consolidado en la región y organizado en exclusiva por la Asociación Amigos del Museo, la mayor novedad de este año estaba en los personajes principales del acto. Luis Cubría y Marcelino Sainz Aja, después de varias ediciones ejerciendo como brigadier y ayudante, respectivamente, cedieron el testigo en esta ocasión a Arturo Pérez Toca y Antonio Ruiz Salmón.

Con La Cavada engalanada para la jornada y volviendo varios siglos atrás, el brigadier, que en 1796 llegó a Cantabria para asumir la Dirección de la fábrica como ingeniero y militar más prestigioso de la Ilustración, fue pasando revista.

Como en años previos, no podía faltar la participación de la Agrupación 31 de Agosto de la Tamborrada de San Sebastián, al igual que la Banda de Gaitas de Solares. A quien le fue imposible asistir a la cita fue al embajador nombrado en 2025. El presentador de televisión Boris Izaguirre excusó su ausencia.

Respecto al acto en sí, el valor del mismo no sólo lo demuestra la afluencia incondicional del público, sino el compromiso de los organizadores. No en vano, los personajes principales de la jornada, así como los artilleros, son todos socios del Museo.

El desfile militar, envuelto en tambores, música y gaitas, tuvo como elemento central la calesa que transportaba al brigadier, a su ayudante, a Mariana de Brito y a Jorge de Bande. No fueron solos, puesto que una comitiva campesina e infantil, con los vecinos ataviados con trajes de época, ejercía las veces de séquito.

Orgullo autóctono

Durante el tiempo de los discursos el alcalde de Riotuerto, Alfredo Madrazo, recordó que «La Cavada fue durante tiempos pasados el principal centro industrial del norte de España», una época que «llena de satisfacción y orgullo a los vecinos».

El presidente de la Asociación Amigos del Museo, Ángel Cuadrado, avanzó que en 2026 se cumplirán dos décadas de la inauguración del equipamiento cultural, «un pequeño gran museo en cuyo interior y paredes está la historia de España», presumió.

El acto, además, gozó de amplio respaldo institucional. El nuevo delegado del Gobierno, Pedro Casares, se acercó a La Cavada junto al delegado de Defensa, el coronel Emiliano Blanco, al igual que diputados regionales y nacionales; altos cargos del Gobierno autonómico; alcaldes de la zona; y otras autoridades militares y civiles.