Hazas de Cesto mantendrá abierta su aula de un año tras la movilización de los padres

Para tranquilidad de los padres, el municipio de Hazas de Cesto mantendrá el aula de un año abierta en el Colegio de Educación Infantil y ... Primaria (CEIP) Jesús del Monte. Esta certeza que ahora tiene la comunidad educativa del centro no ha llegado hasta ayer por la tarde, cuando el alcalde Enrique Lastra (PSOE) informaba a la Consejería de Educación que prestaría un espacio en un local adyacente al antiguo consultorio para acomodar allí el comedor escolar. Esta era la premisa imprescindible para poder hacer viable la continuidad del servicio y mantener la calidad educativa, dada la falta de espacio adecuado en los dos edificios de Infantil y Primaria que tiene este centro, que atiende también a Solórzano.

La historia, algo rocambolesca, arranca semanas atrás, cuando los padres de los ocho alumnos de un año empiezan a moverse para hacer la matrícula. Es ahí cuando se enteran que no se sabe si será posible, ya que el Ayuntamiento de Hazas no aclara si finalmente cederá un espacio en el edificio que hay frente al centro para trasladar allí el comedor. Había incluso «un acuerdo verbal» en positivo, dos años atrás, del propio alcalde, Enrique Lastra, para que así fuese pero algo cambió, ya que pasado ese tiempo y habiendo una partida preparada de 40.000 euros para hacer el traslado con cargo a Educación, el regidor no decía ni que sí ni que no, llegando a proponer el Ayuntamiento otras alternativas que –a juicio de las otras partes– no cumplían con el criterio adecuado para el buen desarrollo del proyecto educativo.

Escrito y reunión

Tras esto, la AMPA del centro convocó una reunión para informarse de lo que estaba pasando, a la que acudió la directora general de centros, Reyes Mantilla, además del alcalde de Solórzano, Santiago Campos, o la portavoz de la oposición municipal del PP en Hazas de Cesto, Alejandra García. No estuvo representado, sin embargo, nadie del equipo de Gobierno (PSOE-PRC), pese a que el encuentro había sido publicitado. Tras escuchar los argumentos de la Consejería, y ante la falta de una respuesta concreta del Ayuntamiento a ceder el espacio comprometido, ayer por la mañana los padres registraron un escrito en el que recordaban al alcalde su compromiso inicial de traslado del comedor a este edificio, al considerar que era la situación más viable para todos y rechazando otras opciones planteadas como habilitar «barracones» en el patio o trasladarlo a la «sala de profesores».

Pocas horas después de esto y el inicio de una recogida de firmas, sumado a las críticas públicas del PP de Hazas, la respuesta llegó rápida. Lastra confirmaba a El Diario Montañés que había hablado con Educación para cumplir con lo acordado. «Ya está todo solucionado, ya he hablado con Educación y está todo resuelto», zanjaba con cierta prisa al otro lado del teléfono, aclarando que no fue a la reunión con los padres porque «nadie nos invitó».

Aunque Lastra sigue sin explicar por qué ha tardado en deshojar la margarita ante un tema de interés como este, fuentes municipales apuntan a «discrepancias» en su propio equipo de Gobierno (PSOE-PRC) sobre la cesión del local, ya que había otros usuarios dentro, pero para esto también se les había ofrecido alternativa cediendo un espacio en el colegio.