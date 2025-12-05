Langre enciende este sábado la navidad más familiar y reivindicativa de Ribamontán al Mar Los niños del colegio de Latas han creado un personaje llamado Duna, que se presentará durante los actos previstos para la inauguración del alumbrado festivo en la plaza de Langre, a partir de las 18.00 horas

En plena carrera por celebrar estas fiestas de la manera más original y brillante, el municipio de Ribamontán al Mar ha optado por involucrar a sus vecinos en un cuento de Navidad construido por los más pequeños para reivindicar la esencia de su naturaleza y la importancia por conservarla a futuro. Es por ello que, este sábado, se celebrará una jornada familiar en el pueblo de Langre que incluirá el encendido de las luces navideñas y la presentación de un personaje llamado Duna, un ser fantástico que reivindicará, a partir de ahora, la importancia de conservar el ecosistema local para generaciones presentes y futuras.

Este año la Navidad en Ribamontán al Mar se enciende en Langre. La Junta Vecinal de esta localidad ha aprovechado para realizar una jornada de convivencia/comida con los vecinos del pueblo, que dará comienzo este sábado, día 6 de diciembre, a las 14.00 horas. Además, y ya para todos los niños del municipio, a partir de las 16.00 horas, se realizarán talleres infantiles navideños con empresas de la localidad y kilómetro cero. Será a partir de las 18.00 horas cuando se dará paso al encendido navideño, con la compañía de los elfos y el buzón real.

El momento estelar de la jornada llegará con la presentación de Duna, que es el personaje creado en el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar por los alumnos del colegio público de Latas, al que ha dado vida la diseñadora de moda local Trinidad Castillo.

¿Y quién es Duna? La sorpresa se desvelará durante la jornada de convivencia de este sábado en la plaza de Langre, pero el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar ya ha adelantado que se trata de «una criatura fantástica, protectora del ecosistema y amiga del mar». Ella vive en las dunas de las playas de Ribamontán al Mar y su nombre surge de ese lugar «donde el viento, la arena y la vida se mezclan», describen.

Duna es un ser especial porque surge de la imaginación de los niños del municipio y ha sido encarnado con la tijera y puntadas de la diseñadora cántabra Trinidad Castillo, que es vecina del municipio. «Duna viste un traje ligero, vaporoso y color arena, decorado con cascaritas de almejas que tintinean como campanas cuando camina con el viento», adelantan desde el Consistorio.

La importancia que adquiere el personaje, no se extingue con un mensaje navideño, sino que ha llegado para quedarse y lanzar un mensaje a las nuevas generaciones del municipio. «A veces cuando paseamos por las dunas, ella se esconde para no ser vista. Se camufla entre la arena, las flores y la vegetación costera como el barrón y el cardo corredor...porque sabe que los humanos a veces se olvidan lo frágil que es su hogar», describen sus creadores para concienciar en la protección del importante ecosistema dunar que tiene Ribamontán al Mar. Por ello, Duna será la mensajera y anfitriona de los actos y actividades, culturales, deportivos, sociales del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar a partir de ahora..

La jornada de este sábado concluirá con un concierto de Villancicos a cargo del Coro Municipal y se finalizará con la chocolatada con churros.

