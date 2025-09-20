El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Casa del Intendente de Riaño, en Liérganes, que comenzó a construirse en el siglo XVI. DM

Liérganes acepta la Casa del Intendente de Riaño, donada al pueblo y al Gobierno

El alcalde baraja instalar en ella un museo, habilitar aparcamientos y construir una piscina en la gran finca exterior de la casona histórica

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:31

El Ayuntamiento de Liérganes ya dispone de las llaves de la Casa del Intendente de Riaño y las ha conseguido gracias a una donación. La casona se ubica en una finca de casi 8.000 metros cuadrados, de los cuales 544 corresponden al edificio principal. La propiedad ha pasado a manos del Consistorio y del Gobierno de Cantabria: el 50% pertenece al municipio y el otro 50% a la Administración regional. Todo ello después de que la familia Blanco Gandarillas hiciera la concesión con una única condición: que el inmueble y su terreno se destinen a fines culturales, sociales o comunitarios, sin posibilidad de venta o enajenación.

El alcalde de Liérganes Ángel Bordas confirmó que este jueves, en el pleno municipal, se aprobó aceptar oficialmente la donación. Ahora falta que el Consejo de Gobierno de Cantabria apruebe también el trámite de su parte. Con ello, ambas administraciones se convertirán en propietarias de este edificio histórico.

La Casa del Intendente de Riaño comenzó a construirse en el siglo XVI y fue completándose entre los siglos XVII y XVIII. Cuenta con un gran interés de protección y conserva el escudo y la fachada de piedra, que reflejan su valor patrimonial. A pesar de los añadidos posteriores, que serán necesarios para abrir el espacio al público, el inmueble presenta un buen estado de conservación.

A futuro

El Ayuntamiento ya baraja varias ideas para darle uso al edificio. Entre las propuestas que están sobre la mesa destaca la posible creación de un espacio museístico que ponga en valor la tradición industrial de Liérganes —en especial su pasado vinculado a la fabricación de cañones y a la construcción naval— y que sirva de complemento a la oferta cultural regional.

Aunque el alcalde no descarta convocar un concurso de ideas para concretar el proyecto definitivo de futuro. La amplia finca exterior, de hecho, abre posibilidades para dotaciones públicas. Por ejemplo, Bordas plantea habilitar aparcamientos y estudiar la construcción de una piscina al aire libre, una demanda recurrente en el municipio para los meses de verano. «Las temperaturas están subiendo muchísimo en los últimos años, hay muchos días de sol, estaría bien una para nuestros vecinos», apunta.

La donación de la familia Blanco Gandarillas —de larga vinculación con el pueblo— supone, en palabras del regidor, «una oportunidad para crear el museo que necesita Liérganes». «Los donantes siempre han sido gente muy amable y afable con los vecinos. Yo creo que esta donación se debe a su amor por el pueblo», explicó.

