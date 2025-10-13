Mirones tendrá «por fin» un punto de encuentro vecinal

Tras más de cinco años sin un lugar de encuentro para sus vecinos, la localidad de Mirones está cada vez más cerca de ver cumplido ... uno de sus mayores deseos: contar con un espacio público donde la gente pueda reunirse, charlar y celebrar actividades culturales. Y es que el Gobierno de Cantabria ha anunciado que licitará en 2026 la construcción de un centro cívico en el pueblo que costará 716.000 euros.

Así se lo comunicó el consejero de Fomento, Roberto Media, al alcalde de Miera, José Miguel Crespo, en una entrevista mantenida para abordar las principales demandas del Ayuntamiento. Mirones perdió su último bar en enero de 2020, poco antes de la pandemia. Desde entonces, los vecinos carecían de un lugar donde reunirse. «Sin un sitio para verse y charlar, la población pierde vida y la gente se queda en casa», lamenta Crespo.

El futuro edificio contará con cerca de 300 metros cuadrados repartidos en dos plantas, lo que permitirá, por un lado, ofrecer a los residentes un lugar donde verse y, por otro, dotar al Ayuntamiento de un espacio de almacén y aparcamiento para vehículos municipales. La planta baja contará con una sala polivalente de 54 metros cuadrados, aseos y un espacio que funcione como sala de estar para los vecinos. En la planta sótano se ubicará un vestuario, un almacén y un garaje. También habrá terrazas y miradores hacia el río Miera y la montaña de Peñayagos.

El inmueble estará integrado con el paisaje y será accesible por carretera. El Ayuntamiento prevé ceder la gestión del pequeño espacio de cafetería a una persona o empresa interesada, con un alquiler simbólico. «No tenemos recursos para atenderlo con personal propio», señala Crespo, a quien le gustaría que abriese al menos las tardes entre semana y los fines de semana completos para dar servicio a los empadronados, además de a senderistas, ciclistas y visitantes que pasan por Mirones.

El regidor ha trasladado públicamente su «agradecimiento» al consejero «por haber entendido la necesidad del pueblo y hacerla posible», dado que este es un proyecto «muy esperado en la zona». Media subrayó por su parte que medidas como la de este centro cívico contribuyen a frenar el despoblamiento que sufren estas zonas.

Además, Gobierno y Ayuntamiento acordaron trabajar de forma conjunta en otras actuaciones en materia de saneamiento, abastecimiento y carreteras, incluida la mejora de accesos a enclaves naturales como los Pozos de Noja y la renovación del sistema de saneamiento de Mirones y La Vega.