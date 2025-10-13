El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Infografía de cómo quedará el futuro centro cívico en Mirones, de unos 300 metros cuadrados. DM

Mirones tendrá «por fin» un punto de encuentro vecinal

Desde 2020, año en que cerró el último bar de la zona, los vecinos demandaban un espacio público donde poder reunirse

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Tras más de cinco años sin un lugar de encuentro para sus vecinos, la localidad de Mirones está cada vez más cerca de ver cumplido ... uno de sus mayores deseos: contar con un espacio público donde la gente pueda reunirse, charlar y celebrar actividades culturales. Y es que el Gobierno de Cantabria ha anunciado que licitará en 2026 la construcción de un centro cívico en el pueblo que costará 716.000 euros.

