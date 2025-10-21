El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La exalcaldesa y portavoz del PRC, Gema Perojo y el alcalde de Solórzano del PP, Santiago Campos. DM

El PRC acusa al alcalde de Solórzano de «enchufismo» al cubrir una plaza pública

El Ayuntamiento incluyó que los candidatos debían tener entre 26 y 28 años. El regidor del PP reconoce que cometió un error, «que el SEPE corrigió», y el proceso «se ajustó a la legalidad»

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 07:20

Comenta

El PRC de Solórzano acusó ayer al alcalde, Santiago Campos (PP), de «enchufismo» por diseñar un procedimiento de contratación «a la medida de una persona ... concreta» y en contra de los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a cualquier empleo público. Todo, expusieron,«para contratar a una persona del círculo personal de la familia del regidor». La portavoz regionalista, Gema Perojo, concretó que el Ayuntamiento incluyó entre los requisitos para cubrir la baja de larga duración de una funcionaria que los candidatos debían tener entre 26 y 28 años, lo que vulneraría la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.

