La residencia de Rubayo alivia la demanda de la dependencia en Cantabria con 120 nuevas plazas

La oferta de los Centros de Atención a la Dependencia en Cantabria no es suficiente para cubrir la cantidad de demanda que hay. Tan solo ... 48 horas después de una baja por fallecimiento, cada plaza de la región se ocupa. Y de los seis centros en construcción que se anunciaron al inicio de la legislatura, tan solo Solares y Rubayo se han abierto.

El Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Rubayo, en Marina de Cudeyo, abrió sus puertas de la mano de Desarrollando en Dependencia en julio y la acogida en el municipio ha sido muy positiva: «Ya tenemos muchas solicitudes», celebra el director de la residencia y centro de día, Manuel Clúa González. Y es que, la instalación ofrece 120 plazas de residencia y 20 de centro de día. Pero eso no es todo, «vecinos del municipio ya han hecho entrevistas para distintos puestos en el centro, algunos incluso están trabajando. Cuando esté al completo, con todas las plazas ocupadas generará 90 puestos de trabajo», sentenció el alcalde, Pedro Pérez Ferradas.

El día 7 de julio –a menos de una semana del pistoletazo de salida– «ocupamos la primera plaza. Y ahora ya hay 13 residentes y tres personas que llegarán a lo largo de la semana», aseguró el director. Por el momento, las plazas que se ocupan son de titularidad privada dado que, el concierto para las vacantes con el Gobierno de Cantabria se encuentra en fase de tramitación con Dependencia, «esperamos que finalice próximamente».

«Es una gran oportunidad dado el servicio social que implica», planteó Pérez Ferradas, pero además, «está generando puestos de trabajo en el municipio, especialmente para mujeres». El centro cuenta con cuatro módulos o unidades de convivencia de 30 plazas cada una. Con habitaciones individuales y dobles y «ningún servicio externalizado, nos encargamos nosotros de la cocina, la limpieza, los cuidados...», enumeró Clúa. Y es que, los residentes dispondrán de «todos los servicios necesarios» para la atención a la dependencia: gimnasio, salas de terapia ocupacional, espacios de carácter sanitario como enfermería y médico, salas multiusos de grandes dimensiones, peluquería y podología, entre otras.

Y el centro de día, con las 20 plazas que ofrece, de igual manera. «Son dos servicios separados que funcionan de manera independiente», explicó el director. Esta parte del CAD contará con personal propio y un espacio donde desarrollar actividades y talleres para los usuarios. Sin embargo, tanto la residencia, como el centro de día, comparten «una de las principales ventajas» del edificio, la ubicación en la que se encuentra, «a tan solo unos metros del centro de salud y con muchas zonas verdes y ajardinadas donde disfrutar del aire libre».

La apertura del CAD ha sido «una gran noticia» para el municipio de Marina de Cudeyo y de la localidad de Rubayo, «es una empresa asentada en Cantabria, trabajan también en Cayón y Liérganes, tenemos plena confianza en el funcionamiento del centro» –explicó el alcalde–, pero también para el resto de Cantabria. Las 120 plazas de Rubayo, se suman a las 98 que ofrece el centro de Solares y, así aumenta la oferta de la región. Que, a pesar de llevar años paralizada, aún prevé la apertura de un total de 482 plazas que sumaban las distintas iniciativas en trámites desde hace dos años. ¿Las siguientes? Previsiblemente, la finalización de las obras del CAD San Pedro, en Polanco, que contará con 60 plazas destinadas a personas con discapacidad, dado que no hay más obras a la vista.