Riotuerto presta a sus vecinos todo tipo de instrumentos desde su nueva 'objetoteca'

En Riotuerto se acabó lo de tener la caja de herramientas cogiendo polvo al fondo del trastero. La bicicleta de los niños que se ha ... quedado pequeña y sigue ocupando espacio en el garaje. Tampoco hará falta comprarse unas muletas a todo correr tras sufrir un esguince. Porque el Ayuntamiento ha puesto en marcha una 'objetoteca', un novedoso servicio público que funciona como una biblioteca, pero de objetos: utensilios, herramientas y enseres de uso cotidiano que los vecinos pueden coger prestados, en lugar de comprarlos, de forma gratuita.

En la web del Consistorio figura el inventario de todas las piezas, de lo más diversas, que están al alcance de los residentes. De ese catálogo, cada vecino puede solicitar lo que necesite. Los plazos del préstamo son de cuatro días, prorrogables de tres en tres días de forma ilimitada, siempre y cuando no haya alguna otra persona que esté apuntado en la lista de espera para optar al uso de una misma herramienta.

«¿Qué sentido tiene contar con un taladro en casa si solo lo utilizas cinco minutos al año?», se pregunta Israel Ruiz Salmón, primer teniente de alcalde de Riotuerto y coordinador general de IU en Cantabria, al explicar el espíritu de esta iniciativa. «Queremos evitar el consumo innecesario, ahorrar dinero a las familias, que cualquier persona –indiferentemente de su capacidad económica tenga a su alcance cualquier objeto». De esta manera, también se quiere «fortalecer la red vecinal y el sentido de comunidad del municipio».

Cómo funciona

El sistema se ha planteado de forma sencilla. A través de la página web municipal, todos los empadronados en Riotuerto pueden consultar el listado de las herramientas disponibles. Se han reunido desde instrumentos de bricolaje hasta sillas de ruedas, tronas o grúas para el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Una vez visto lo que se necesita, habrá que contactar con el ayuntamiento y hacer una solicitud. La objetoteca se nutre de adquisiciones del propio Ayuntamiento en comercios locales pero, sobre todo, de donaciones. Más de la mitad del inventario actual proviene de vecinos y también de personas de otros lugares que han querido colaborar aportando lo que ya no usan: hasta la fecha, ha contribuido gente de Santander, Heras y Navajeda.

Las claves Catálogo En la página web del Ayuntamiento hay un inventario con los objetos disponibles

Los plazos Cada préstamos dura cuatro días y se puede prorrogar de tres en tres si alguien lo necesita

Los objetivos Reducir el consumo innecesario, ahorrar dinero a las familias y reforzar la red vecinal

El reglamento de uso limita el acceso a quienes estén empadronados en Riotuerto y el Consistorio mantiene un «buzón de sugerencias» para ampliar el catálogo. Si alguien necesita una herramienta en la que –de momento– no se ha pensado, puede proponerla y, con suerte, algún vecino la dona o el Ayuntamiento la compra.

La iniciativa busca, en palabras de Ruiz Salmón, tres objetivos: reducir el consumo y la producción innecesarios, garantizar el acceso de todas las familias a herramientas puntuales y reforzar la comunidad local. «Incluso una persona recién llegada, sin red familiar ni vecinal, puede encontrar en este servicio una ayuda inmediata», subraya.

Aunque de momento la objetoteca solo está disponible para los empadronados, su filosofía podría extenderse a otros municipios. Riotuerto se convierte así en el primer lugar de Cantabria que cuenta con este tipo de servicio, donde compartir vale más que acumular.