El concejal Ruiz Salmón, en la Objetoteca, el día de la presentación del servicio a los vecinos. DM

Riotuerto presta a sus vecinos todo tipo de instrumentos desde su nueva 'objetoteca'

Los empadronados del municipio tienen a su disposición un inventario de herramientas y enseres y los pueden usar de forma temporal y gratuita con solo solicitarlos al Consistorio

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:28

En Riotuerto se acabó lo de tener la caja de herramientas cogiendo polvo al fondo del trastero. La bicicleta de los niños que se ha ... quedado pequeña y sigue ocupando espacio en el garaje. Tampoco hará falta comprarse unas muletas a todo correr tras sufrir un esguince. Porque el Ayuntamiento ha puesto en marcha una 'objetoteca', un novedoso servicio público que funciona como una biblioteca, pero de objetos: utensilios, herramientas y enseres de uso cotidiano que los vecinos pueden coger prestados, en lugar de comprarlos, de forma gratuita.

