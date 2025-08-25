El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Momento en el que la trabajadora de la gasolinera se topa con los delincuentes.
Momento en el que la trabajadora de la gasolinera se topa con los delincuentes. DM

Roban en la gasolinera de La Encina en Cayón y una vecina persigue en coche a los ladrones

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento se ve a una persona encapuchada cogiendo el dinero de la caja registradora mientras otra vigila en la puerta

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:19

Dos personas encapuchadas robaron este domingo en la gasolinera de La Encina, en Santa María de Cayón. En las imágenes de la cámara de seguridad que enfoca hacia el mostrador del establecimiento, se ve como un hombre, vestido de negro y con capucha, aprovecha la ausencia de la dependienta para colarse dentro del negocio, abrir la caja registradora y llevarse prácticamente todos los billetes que había dentro. Mientras, en la puerta, una segunda persona realiza labores de vigilancia.

Como también se aprecia en el vídeo, la dependienta se llevó un susto tremendo cuando accedió a la zona del mostrador y se topó con el delincuente metiendo mano en la caja. Su reacción fue echar a correr y escapar, pero al ver que el cómplice vigilaba la puerta se quedó arrinconada en una esquina.

Los hechos ocurrieron aún siendo de día, a las 19.40 horas de ayer domingo. Por redes sociales circula también otro vídeo en el que se ve a la persona que vigilaba la puerta de la gasolinera, que llevaba un chándal blanco y rojo, corriendo por las calles del pueblo. Una vecina, va grabando la carrera desde un vehículo mientras advierte a otros vecinos que «han robado en la gasolinera». Por lo que se puede apreciar en las imágenes, cansada por la huida a pie, esta persona llega caminando a una zona de aparcamiento donde espera su compinche. Reventada por el esfuerzo, se desprende de la capucha y es ahí donde se percibe que es una mujer de pelo castaño claro.

La Guardia Civil ha abierto diligencias y desde ayer investiga los hechos para dar con los autores del robo. La cantidad robada asciende a 1.200 euros.

«Hacía 30 años que no nos robaban», comenta a este periódico el trabajador del turno de la mañana. Su compañera, «está bien», pero aún tiene el susto en el cuerpo. «Dicen que los que robaron no son de muy lejos, deben de vivir cerca», señala el dependiente.

Grupo de vigilancia

Tras la oleada de robos de hace unos meses en Penagos y Pámanes, los vecinos se han organizado y a través de un grupo de WhatsApp llamado 'Vigilancia Penagos' comparten información para advertir de los peligros en estos municipios.

