La exposición permanecerá abierta en la Casa Blanca de la finca del marqués hasta el 30 de noviembre. Daniel Pedriza

Solares celebra los 175 años del Marqués de Valdecilla con una muestra de objetos inéditos

Medio Cudeyo rinde homenaje a su vecino más ilustre exponiendo materiales y fotos donados por su familia

Ana Cobo

Ana Cobo

Solares

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:30

Comenta

Fotografías de los últimos años de vida del Marqués de Valdecilla en Cantabria, el libro que acredita la concesión de su título nobiliario o un ... colgante de oro, diamantes y platino con la imagen de su rostro. La exposición 'Legado' saca a la luz documentos y piezas inéditas de la existencia de don Ramón Pelayo de la Torriente cuando se cumplen 175 años de su nacimiento. Una efemérides redonda – vino al mundo un 24 de octubre de 1850 en el pueblo de Valdecilla-, que ha impulsado al Ayuntamiento de Medio de Cudeyo a dar forma a una exposición para evocar y ensalzar la figura del noble filantrópico.

