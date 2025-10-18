Solares celebra los 175 años del Marqués de Valdecilla con una muestra de objetos inéditos

Fotografías de los últimos años de vida del Marqués de Valdecilla en Cantabria, el libro que acredita la concesión de su título nobiliario o un ... colgante de oro, diamantes y platino con la imagen de su rostro. La exposición 'Legado' saca a la luz documentos y piezas inéditas de la existencia de don Ramón Pelayo de la Torriente cuando se cumplen 175 años de su nacimiento. Una efemérides redonda – vino al mundo un 24 de octubre de 1850 en el pueblo de Valdecilla-, que ha impulsado al Ayuntamiento de Medio de Cudeyo a dar forma a una exposición para evocar y ensalzar la figura del noble filantrópico.

La Casa Blanca, el edificio más emblemático de la finca del Marqués y el que fuera su residencia, es el escenario de la muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de noviembre. La entrada es libre, y en la tarde de ayer, se inauguró con un acto que transportó al público a las décadas 20 y 30 del pasado siglo. De esta época datan el grueso de los objetos que se exhiben en dos salas y que han sido inventariados por la técnico de Patrimonio del Ayuntamiento y responsable de la gestión de la finca, Ana Cagigas.

Como comisaria de la exposición desprende pasión cuando habla de la trayectoria y obra del Marqués de Valdecilla. Cuenta que los bienes que se pueden contemplar fueron donados hace varios años al Consistorio por herederos del indiano. «Hasta ahora nunca se han expuesto. Con motivo del 175 aniversario, una fecha tan significativa, hemos creído que era un buen momento para enseñarlos».

La primera de las salas está presidida en el centro por un libro con tapas de terciopelo que recoge la concesión del título del Marquesado de Valdecilla por parte del rey Alfonso XIII, así como el título de Grandeza de España, que se le otorgó en 1927. De las paredes cuelgan fotografías nunca vistas antes de Ramón Pelayo de la Torriente en la última etapa de su vida en Cantabria. En el año 1920, regresó a su tierra natal tras hacer fortuna como industrial del azúcar en Cuba, y puso en marcha sus obras filantrópicas. En las imágenes donadas se puede ver al marqués en distintos ambientes. «Aparece en el Club de Tenis de Santander, plantando un árbol en los jardines de la Casa de Salud Valdecilla, junto a unos maestros contemplando unos planos y en la celebración de la primera reunión del patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla, que tuvo lugar en esta misma finca en 1929».

En algunas instantáneas el aristócrata está acompañado por miembros de la familia real española de entonces y también por su sobrina, María Luisa Pelayo. «Guardan un gran valor porque hasta ahora se habían visto más fotografías de su época más joven en Cuba, pero su etapa más madura apenas estaba documentada. Una de las imágenes es de 1930, dos años antes de su fallecimiento», describe la comisaria.

Joyas de la familia indiana que pueden verse en la exposición. Pedriza En Solares pueden verse numerosas fotografías inéditas del marqués. Ramón Pelayo pasó los dos últimos años de su vida en Cantabria dedicado a la filantropía. Pedriza Algunos de los numerosos objetos que se exhiben. Pedriza 1 /

Otros de los tesoros de esta muestra son las joyas del indiano y su familia. Cagigas recuerda que el Consistorio dio el paso hace tiempo de adquirirlas a un precio simbólico a la fundación Montemadrid. Han reunido broches, insignias, condecoraciones a su sobrina María Luisa, que heredó el título de Marquesa de Valdecilla, alfileres... Aunque la maravilla de la exposición, a juicio de Cagigas, es un pequeño colgante de oro, platino y diamantes con una miniatura de esmalte pintada a mano, que es el retrato del Marqués de Valdecilla.

A este tributo se han sumado desde el colegio Marqués de Valdecilla con materiales didácticos sufragados por el indiano y que, ya en desuso, han donado al Consistorio. Se han seleccionado, por ejemplo, tres mapas escolares de escayola y una esfera armilar, que atrae las miradas a las vitrinas junto a documentos genealógicos del noble.

Para dar ambiente de la época y enriquecer el contenido se presentan también ocho trajes con sus accesorios inspirado en los años 20 y 30 de la modista y diseñadora cantábra María José Mínguez. Desde una indumentaria blanca impoluta propia de un indiano con su inseparable maletín de viaje hasta trajes de sirvienta y vestidos de las damas para salir de fiesta, para ir al campo o de paseo.

Homenaje

En la inauguración, la alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera, explicó que «el municipio rinde un homenaje al marqués con motivo del 175 aniversario de su nacimiento, en la que es su casa y donde siempre le recordamos. Es nuestro personaje más ilustre y, quizás, no se le ha dado el suficiente reconocimiento por parte de la sociedad cántabra, teniendo en cuenta la importancia de su figura». Por su parte, la edil de Patrimonio, María Lavín, sostuvo que la exposición es la primera de las iniciativas culturales que se desarrollarán en los próximos meses para poner de relieve la conmemoración.