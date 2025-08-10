El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nuevo aparcamiento que ya se ha estrenado con cuarenta plazas. DM

Somo estrena un nuevo aparcamiento de 40 plazas cerca de sus arenales

La instalación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y pretende mejorar la gestión de los flujos turísticos

DM .

DM .

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:04

Aparcar en Somo durante el verano se ha convertido en un verdadero reto. Crear espacios disuasorios es uno de los objetivos principales de la corporación ... municipal y, en este sentido, su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Ribamontán al Mar, Naturalmente Activo' preveía la creación de uno. Un total de 40 nuevas plazas de estacionamiento disuasorio entre las playas de Somo y Loredo, en entornos urbanos, pretenden mejorar la gestión de los flujos turísticos para asegurar que la actividad «sea compatible con la protección del litoral y del resto de los recursos naturales», tal y como explican desde el Ayuntamiento. De hecho, la instalación se encuentra en la parcela del antiguo depósito, cerca de los arenales, para evitar que los usuarios de las playas aparquen fuera de ordenación.

