Somo estrena un nuevo aparcamiento de 40 plazas cerca de sus arenales
La instalación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y pretende mejorar la gestión de los flujos turísticos
Santander
Domingo, 10 de agosto 2025, 13:04
Aparcar en Somo durante el verano se ha convertido en un verdadero reto. Crear espacios disuasorios es uno de los objetivos principales de la corporación ... municipal y, en este sentido, su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Ribamontán al Mar, Naturalmente Activo' preveía la creación de uno. Un total de 40 nuevas plazas de estacionamiento disuasorio entre las playas de Somo y Loredo, en entornos urbanos, pretenden mejorar la gestión de los flujos turísticos para asegurar que la actividad «sea compatible con la protección del litoral y del resto de los recursos naturales», tal y como explican desde el Ayuntamiento. De hecho, la instalación se encuentra en la parcela del antiguo depósito, cerca de los arenales, para evitar que los usuarios de las playas aparquen fuera de ordenación.
La ejecución del aparcamiento, a cargo de la empresa Servicios y Obras del Norte, contó con un presupuesto de 139. 606 euros, y se desarrolló para tratar de paliar los problemas de estacionamiento provocados por la llegada de visitantes a las playas durante la época estival. Y es que, la presencia de vehículos en márgenes de caminos en zona de monte, en parcelas descontroladas e, incluso, en puertas de acceso a viviendas hicieron que la instalación se viera «como necesaria». Por ello, el proyecto se incluyó en el área de modernización y competitividad del sector turístico en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Europeos Next Generation.
Otros proyectos
No es el único proyecto de aparcamiento que contempla el municipio. A raíz del colapso de tráfico que sufre Somo este verano, el alcalde, Francisco Asón, ya adelantó que proyecta otro estacionamiento de dos plantas en altura y una más subterránea, que dispondrá de al menos 350 plazas y podría costar 4 millones de euros e inaugurarse en dos años.
