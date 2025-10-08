Vecinos de Cubas recogen firmas para conseguir un autobús urbano

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:36 Comenta Compartir

Se llaman Leire Peña y Romeo García, tienen 15 años y viven en un pueblo llamado Cubas, en Ribamontán al Monte, donde se sienten completamente «incomunicados». Una situación que estos dos jóvenes estudiantes quieren cambiar sea como sea. De momento, han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para pedirle a la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria que instale un servicio de transporte público en el término municipal de Ribamontán al Monte, compuesto por ocho núcleos rurales con las comunicaciones «bastante limitadas».

Un problema que les afecta de forma «notable», ya que –aducen– «cada vez que queremos trasladarnos a Solares, centro neurálgico donde se encuentran la mayoría de servicios públicos, tenemos que pedirles a nuestros padres que nos lleven en coche». Unos siete kilómetros separan ambos pueblos. «Ya no te digo nada si hablamos de Santander». Misión imposible.

La falta de transporte público «también genera perjuicios en la gente mayor que no dispone de carné de conducir o de vehículo propio». Por eso, desde hace unos días, Romeo y Leire se pasan la tarde «yendo casa por casa» recogiendo firmas para que su petición se convierta en realidad. Su ahínco de momento no ha caído en saco roto, ya que mañana jueves «tenemos una reunión en la Consejería con el director general de Transportes, PabloHerrán». Acudirán acompañados del alcalde del municipio, Joaquín Arco, y de la pedánea de Cubas, Pilar Gómez. «Ambos nos han trasladado su apoyo», explican Leire y Romeo.

Sin alternativa

Y es que el regidor ya ha puesto encima de la mesa el problema que sufren los habitantes del municipio con las comunicaciones en más de una ocasión. «Cubas está aislado, ya que la línea de autobús desde Santander tan solo llega los miércoles, día de mercado, al pueblo de Villaverde de Pontones». La iniciativa de estos jóvenes «tiene doble valor, porque ha salido de ellos y esperamos que esta vez nos hagan caso». En la actualidad, «tan solo están comunicados los núcleos de Villaverde y Anero, pero el resto de localidades se encuentran sin medios en este sentido», reconoce el alcalde, un hándicap «que lastra el desarrollo de otros pueblos de Cantabria, que están abandonados en aspectos como este». El panorama se complica si tenemos en cuenta que el tren «funciona realmente mal en toda la región, pero en esta zona de Cantabria nos afecta sobremanera, porque nos quedamos sin alternativa».

En todo caso, Leire y Romeo llevan las firmas –el lunes habían logrado recoger unas 260– por delante y su determinación para cambiar esta realidad. «No es una propuesta que parte del político de turno, sino del pueblo, por lo que espero que nos escuchen y ver si podemos lograr una nueva línea de transporte, ya que es el Gobierno de Cantabria el que tiene la potestad para establecer este tipo de servicios», deja claro el regidor de Ribamontán al Monte.