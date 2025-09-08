El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Villa Amalia y su entorno presentan un avanzado estado de abandono. Hspania Nostra

Villa Amalia, junto al Balneario de Solares, entra en la lista roja de patrimonio en riesgo

La gran casona, enmarcada por dos torres cuadrangulares, se encuentra en un estado de abandono sobre el que llama la atención Hispania Nostra

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Solares

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:12

Se encuentra en un estado tan «pésimo de conservación» que la delegación en Cantabria de Hispania Nostra acaba de incluir la conocida como Villa Amalia de Solares (Medio Cudeyo) ... en su lista roja de patrimonio en peligro de desaparición. La mansión es un edificio de planta cuadrangular –de dos alturas– que, en su fachada principal, está enmarcada por dos grandes torres rematadas en chapiteles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

