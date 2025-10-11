El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del rescate en la cueva cántabra. 112 Cantabria

El 112 rescata a un joven en la cueva Cubillo de Ojáncano, en Miera

Una pareja de jóvenes se adentró este viernes en la cavidad pero uno de ellos no pudo salir y fue su compañero quien avisó a los servicios de Emergencias

A. G.

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:16

Los equipos de rescate y espeleosocorro del servicio de emergencias del Gobierno de Cantabria han rescatado a un joven que no era capaz de salir ... de la cueva Cubillo de Ojáncano, en Miera.

