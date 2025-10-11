El 112 rescata a un joven en la cueva Cubillo de Ojáncano, en Miera

Los equipos de rescate y espeleosocorro del servicio de emergencias del Gobierno de Cantabria han rescatado a un joven que no era capaz de salir ... de la cueva Cubillo de Ojáncano, en Miera.

El joven, vecino de Santander y de 28 años, iba acompañado de un compañero de ruta pero no podía salir por sus propios medios cuando se encontraba en el último pozo, ya muy cerca de la salida, según señala el servicio de emergencias 112 en redes sociales.

Los equipos de rescate y espeleosocorro del equipo de emergencias del Gobierno de Cantabria rescatan a una persona en la Cueva Cubillo de Ojáncano, en Miera. pic.twitter.com/wURoJBAss4 — 112 Cantabria (@112Cantabria) October 11, 2025

A las 23.50 horas de ayer, viernes, su compañero logró salir de la cueva y pidió ayuda, momento en el que se movilizó al equipo de espeleorrescate del Gobierno de Cantabria que, junto a dos rescatadores de Protección Civil, se desplazaron al lugar. De madrugada, a las 2.20 horas, todos ellos estaban fuera.