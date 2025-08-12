El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El alcalde de Castañeda, Marcos García (PP), posa en el interior del edificio Consistorial, en una imagen de archivo. DM

Castañeda preside la Agencia de Desarrollo Comarcal pasiega

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Castañeda

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

El alcalde de Castañeda, Marcos García Carrera, ha sido nombrado nuevo presidente de la Agencia de Desarrollo Comarcal Pisueña-Pas-Miera. El regidor sustituye ... así en el cargo al recientemente fallecido alcalde de San Roque de Riomiera, Antonio Fernández, quien se mantuvo al frente hasta que se lo permitió su salud.

