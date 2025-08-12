Castañeda preside la Agencia de Desarrollo Comarcal pasiega
Castañeda
Martes, 12 de agosto 2025, 02:00
El alcalde de Castañeda, Marcos García Carrera, ha sido nombrado nuevo presidente de la Agencia de Desarrollo Comarcal Pisueña-Pas-Miera. El regidor sustituye ... así en el cargo al recientemente fallecido alcalde de San Roque de Riomiera, Antonio Fernández, quien se mantuvo al frente hasta que se lo permitió su salud.
Según explican los responsables de la entidad, Castañeda asume el cargo «en un momento simbólico, al cumplirse 26 años desde la creación de esta entidad clave para el impulso del desarrollo local en la comarca», resumen.
Constituida en 1999 por siete municipios (Selaya, Villacarriedo, Saro, Villafufre, Santa María de Cayón, Penagos y Castañeda), la agencia opera como una asociación sin ánimo de lucro integrada exclusivamente por ayuntamientos. Desde enero de 2025, su composición se ha ampliado hasta los 15 territorios, incluyendo nuevas incorporaciones recientes a la misma como Piélagos, Puente Viesgo ó Santa María de Cayón, que se reenganchó a la entidad hace unos meses, tras haberla abandonado años atrás.
Además, la agencia ha sido «pionera» en ofrecer múltiples servicios e iniciativas en la comarca, entre ellos el primer servicio de ayuda a domicilio (1999), las ludotecas municipales, los talleres de empleo, la puesta en marcha del proyecto europeo Interreg o un servicio de préstamo de generadores y material para eventos a disposición de los municipios.
