Las obras del parque eólico de El Escudo. DM

Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo

Iberdrola, propietaria de la empresa promotora de las obras, se ha visto obligada a vigilar el tránsito de maquinaria pesada y a levantar barreras de protección en ciertas áreas

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:10

Comenta

Para los profanos, son dos plantas corrientes, como tantas otras que pueblan los montes y las praderas de Cantabria;pero para botánicos y ecologistas, son ... objeto de la máxima preocupación porque se encuentran en peligro de extinción. Ejemplares de Pilularia globulifera y de Luronium atans halladas en el entorno de las obras del parque eólico de El Escudo han obligado a adaptar los trabajos para preservar el ecosistema de esta especie vegetal protegida. Fueron representantes de los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio los que en noviembre del pasado año localizaron hasta 20 ubicaciones concretas en las que se descubrieron «varias decenas de ejemplares» que, según el colectivo, se encontraban «seriamente amenazadas» por las obras. A día de hoy, y tras un año de estudios y evaluaciones, Iberdrola se ha visto obligada a adoptar medidas correctoras para evitar cualquier impacto en estas plantas.

