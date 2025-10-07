Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo

Para los profanos, son dos plantas corrientes, como tantas otras que pueblan los montes y las praderas de Cantabria;pero para botánicos y ecologistas, son ... objeto de la máxima preocupación porque se encuentran en peligro de extinción. Ejemplares de Pilularia globulifera y de Luronium atans halladas en el entorno de las obras del parque eólico de El Escudo han obligado a adaptar los trabajos para preservar el ecosistema de esta especie vegetal protegida. Fueron representantes de los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio los que en noviembre del pasado año localizaron hasta 20 ubicaciones concretas en las que se descubrieron «varias decenas de ejemplares» que, según el colectivo, se encontraban «seriamente amenazadas» por las obras. A día de hoy, y tras un año de estudios y evaluaciones, Iberdrola se ha visto obligada a adoptar medidas correctoras para evitar cualquier impacto en estas plantas.

Ampliar Pilularia globulifera.

Desde la multinacional, propietaria de Biocantaber, promotora del parque eólico:«Se han implantado medidas de gestión ambiental satisfactorias. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica ha validado estas medidas con una actualización de la Declaración de Impacto Ambiental, con un informe favorable de la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria»;pero la medida, lejos de la anécdota, viene a añadir más leña al fuego del enfrentamiento que mantienen desde hace años estas asociaciones vecinales con el Gobierno de Cantabria y los promotores de las obras. Tanto es así que la Dirección General de Montes y Biodiversidad de Cantabria, que ha estudiado el caso, sugiere que la especie pudo haber sido introducida artificialmente en esta ubicación.

Ampliar Luronium natans.

Todas las medidas han sido ya adoptadas y los trabajos continúan según lo previsto

El colectivo vecinal exigía «suprimir los aerogeneradores 19 a 22 por encontrarse sobre especies protegidas y también del 30 al 36 y del 5 al 8», para aplicar las medidas de distancia de seguridad.

Pero la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental resolvió modificar las condiciones de la Declaración de impacto ambiental del proyecto con la adopción de medidas menos drásticas para preservar las conservación de estos ejemplares vegetales, según se publicó el pasado sábado en el Boletín Oficial de España (BOE). Entre esas acciones se ordenó mantener las distancias de seguridad respecto de las charcas donde se encuentran estas plantas, el balizamiento con barreras para evitar vertidos de áridos o vertidos, así como la colocación de sistemas de filtrado y sedimentación para evitar la turbidez de las aguas.

Se ordenó también evitar el tránsito de maquinaria pesada por el ecosistema protegido, entre otras muchas medidas. Y se matizó también que, de aparecer más ejemplares de esta flora acuática en enclaves donde su origen no sea natural, se considerará la posibilidad de transportalas a charcas del entorno que cuentan con la protección. Todas estas medidas están ya operativas y las obras continúan según lo previsto.