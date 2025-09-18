Las jornadas 'Puente Viesgo es Otra Prehistoria' tendrán lugar viernes y sábado

V. S. Santander Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:44 Comenta Compartir

'Puente Viesgo es Otra Prehistoria', que alcanzan su VII edición tendrá lugar este fin de semana. Es un evento gratuito que permite revivir la era prehistórica a través de actividades para toda la familia. Organizados por el Ayuntamiento, los actos dan comienzo hoy, viernes, a las 21.00 horas con la película 'Ice Age: la edad de hielo'.

Mañana, sábado, habrá propuestas lúdicas desde las 11.00 hasta las 13.30 horas, y por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas. Cerca del Ayuntamiento habrá talleres de fabricación de herramientas prehistóricas y pulseras de cuero y la práctica de técnicas ancestrales de caza y encendido de fuego, así como una yincana. En la zona del puente se instalará un 'photocall' prehistórico y juegos de pesca. En la antigua estación, la compañía Teatronaos representará a las 12.15 y a las 20.00 horas 'Yo… yo soy minero'.