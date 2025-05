La oposición de Cayón paga la grabación de los plenos que el PP y AIDC paralizó

La oposición en Santa María de Cayón (PRC, Vox y PSOE) paga, de momento, 'a escote' la grabación y difusión pública de las sesiones plenarias. ... Con el cambio de Gobierno de septiembre de 2024 –que gracias al pacto PP- AIDC hizo alcalde al popular Francisco Viar– se decidió no renovar el contrato a la empresa que lo venía haciendo. Una decisión que se ha prolongado durante meses, pese a que el pasado enero se aprobó, por unanimidad, una moción para retomar el servicio.

En la sesión plenaria de esta semana, la oposición volvió a pedir al regidor que retomase la grabación y difusión pública de estas video actas por «transparencia» con los vecinos. Una medida que se volvió a ratificar también por unanimidad pero que, al igual que la otra vez, no tiene visos de ponerse en marcha pronto. No lo tiene porque, aunque Viar y su equipo respalda con su voto la propuesta de PRC, Vox y PSOE, el regidor apostilló que, en estos momentos, no era una «prioridad» para ellos, porque había otros asuntos importantes que atender.

Así las cosas, la portavoz del PRC, Ana Obregón, le ofreció al alcalde redactar el contrato ella misma, con ayuda del resto de ponentes, dado que se trata de un contrato menor que «apenas alcanza los 1.200 euros anuales», dijo. Pero el regidor siguió dando largas, asintiendo que estaban a favor de grabar pero sin decir cuándo lo harían, todo en condicional y a futuro indeterminado.

El portavoz de Vox, José María Prieto, le recordó que los acuerdos de Pleno había que «cumplirlos», en referencia a la moción aprobada el pasado enero, pero Viar se enrocó en su respuesta tipo: «Lo haremos, pero ahora hay otras prioridades», repitió.

En el banquillo de la oposición hace ya dos plenos que lo están haciendo ellos mismos. Los tres ediles de PRC, los dos de Vox y la edil socialista Ana José García apoquinan los «25 euros», más menos, que les cuesta por persona mantener este servicio al ciudadano que ellos consideran «esencial» y que PP y AIDC suspendió «sin tener en cuenta el interés general» o la salvaguarda de la «transparencia» que han de tener los asuntos municipales.

Ahora, mientras populares e independientes, que han apoyado la medida, se lo piensan, la oposición es quien mantiene ese servicio abierto a los vecinos con una grabación que se retransmite «intacta» y sin cortes.