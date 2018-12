San Pedro del Romeral también rechaza formar parte de la Reserva de la Biosfera pasiega Una ganadera en San Pedro del Romeral. / DM . San Pedro del Romeral El PP mostró su oposición a la candidatura por la falta de información sobre las restricciones de la normativa aplicable de la marca, mientras que el PRC lamentó la decisión e insistió en que no hay condicionante alguno ELENA TRESGALLO Miércoles, 19 diciembre 2018, 09:52

Al igual que pasó en el municipio de Vega de Pas y con Selaya, la alcaldesa de San Pedro de Romeral, Azucena Escudero (PP), votó ayer en contra de que su municipio entre a formar parte de la candidatura a Reserva de la Biosfera. En un pleno, convocado a instancias de la petición formulada por el PRC local, los ediles del PP –4 frente a los 3 regionalistas– votaron en contra de sumarse al proyecto de esta marca de excelencia territorial que apoyan todos los municipios integrados en el Grupo de Acción Local de Valles Pasiegos, a excepción de Vega de Pas y, ahora también, San Pedro de Romeral.

Según explicó Escudero, este martes su partido no podía votar, aunque quisiera, a favor de una marca de la que desconoce aún la normativa a aplicar y si ésta será restrictiva. «No podemos apoyar algo que desconocemos cómo se va a regular y cómo va a afectarnos», insistió. El municipio, junto a Vega de Pas y Selaya, ya dio un paso atrás en septiembre a la idea de sumarse a la candidatura por «la falta de información» que los tres regidores populares manifestaron tener sobre esta figura de la Unesco.

Según defendió Escudero, San Pedro de Romeral es un municipio eminentemente ganadero y ella ha de velar por los intereses de sus vecinos, máxime si no tiene una herramienta en la mano que le diga lo contrario. «En San Pedro hay 80 ganaderos y tengo que mirar por ellos, si hubiese tenido un documento que me asegurase que no implica ninguna regulación lo hubiese votado a favor, pero eso no ha pasado», explicó, para añadir que la propuesta que se les hace no es clara. «Se nos propone que nos sumemos a una candidatura, y que una vez se conceda o no, que ya se legislará por el Gobierno de Cantabria», añadió. A la par, reconoció que su desconfianza a la hora de respaldar los criterios defendidos por los alcaldes regionalistas del valle que apoyan la Reserva, se apoya también en los testimonios de sectores ganaderos de otras reservas como La Siberia extremeña o Somiedo en Galicia, donde los ganaderos «se han quejado» de restricciones y presentado alegaciones a esta figura.

Durante el Pleno de este martes en San Pedro se debatía una moción gemela a la presentada hace unos días en Vega de Pas a instancias de la petición del PRC de debatir la propuesta de inclusión en la Reserva. Hasta el momento, casi todos los municipios de la marca Valles Pasiegos se han adherido a la propuesta, incluidos algunos de las merindades burgalesas que este miércoles tendrán representación en el parlamento cántabro.

El ayuntamiento de San Pedro del Romeral / DM .

Tras el pleno, el portavoz del PRC y exalcalde del municipio, Pedro Gómez, lamentó la decisión adoptada por el equipo de gobierno de Escudero porque entiende que la adhesión a la marca territorial de la Unesco no implicaría ninguna restricción más allá de las que ya tienen actualmente los ganaderos en la zona, pero sin embargo, «sí» que reportaría «beneficios» de los que, a su juicio, ahora San Pedro quedará excluido con el 'no' del PP. «Nos parece lamentable que hayan dicho que no, porque al final vamos a ser sólo nosotros y el Ayuntamiento de Vega de Pas los que nos quedemos fuera, hasta los de Burgos se han sumado», indicó Gómez al ser preguntado por éste periódico.

El regionalista insistió en que entrar a formar parte de este reconocimiento de Naciones Unidas no reporta nada negativo para el sector agrario y ganadero y que se han hartado de explicarlo el último año y medio. «He tratado de explicarles que entrar en la Reserva no influye y no condiciona en nada a los ganaderos, más allá de las restricciones que el sector ya tiene con las normas preexistentes de Montes etcétera». A juicio del PRC el resultado del Pleno de este martes en San Pedro es «una auténtica pena» porque se pierde la oportunidad de promoción territorial que ofrece esta marca.

San Pedro de Romeral es una de las tres villas pasiegas por excelencia, junto a San Roque de Riomiera y Vega de Pas, pero dos de estas tres villas, ya es oficial, no entrarán a formar parte de la candidatura que lleva su nombre impreso y que se presenta este miércoles en el Parlamento regional. A la reserva ya se han sumado municipios como Liérganes, Miera, San Roque Riomiera, Penagos, Santa María de Cayón, Castañeda o Villacarriedo. Incluso territorios fronterizos burgaleses como Valdeporres, las Merindades y Sotoscuevas.