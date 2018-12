«Ya tienen todos los permisos y la carretera a Yera sigue sin asfaltar» El proyecto pretende asfaltar el acceso desde Estacas de Trueba hasta la Estación fantasma. / Sane El alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, criticó en el último Pleno que pese a las «prisas» de los regionalistas locales para que se concediese la licencia, la obra continúa sin empezar ELENA TRESGALLO Vega de Pas Miércoles, 26 diciembre 2018, 08:09

El proyecto para asfaltar los accesos a la estación de Yera en la ruta de la Engaña siguen sin empezar. Así lo recordó el alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García Diego (PP), en el último Pleno, tras recordar las «prisas» que le exigieron a él los regionalistas locales para que diera la licencia a Obras Públicas, que es la administración que acometerá el proyecto por importe de 90.000 euros. «Ya tienen todos los permisos y la obra sigue sin empezar», expuso durante la última sesión plenaria el regidor.

Y es que el Ayuntamiento de Vega de Pas celebró hace más de un mes un Pleno extraordinario para dar «todos los permisos» a la Consejería de Obras Públicas y que el departamento que preside José María Mazón pudiese iniciar las obras antes de final de año, porque así se lo habían solicitado.

Ultimátum

A inicios del pasado mes de noviembre, el PRC en Vega de Pas instaba al alcalde a aprobar con la «máxima urgencia» el proyecto de mejora de la carretera de acceso a la estación de Yera con el objeto de «no perder ni la obra, ni el dinero» que la Consejería de Obras Públicas «quiere invertir en el municipio».

Los ediles del PRC afirmaron entonces que el plazo para aprobar el proyecto terminaba de inmediato, aunque la Consejería de Obras Públicas no había dado traslado al Ayuntamiento de ningún plazo, sólo había solicitado que los permisos se dieran cuanto antes. «Ya lo tienen, el permiso se le dimos hace un mes en un Pleno que hicimos extraordinario, pero a día de hoy no hay ni una sola máquina sobre el terreno e imagino que ya no les de tiempo a iniciarlo antes de final de año», dijo el regidor a éste periódico. García desconoce los motivos por los que no se ha comenzado la obra, pero entiende que ahora se demuestra que no había «tanta prisa», afirmó.

Según García Diego, por parte del Ayuntamiento ya no hay ningún impedimento. «Por nuestra parte lo tienen todo dado, celebramos el Pleno, les dimos el informe del aparejador y lo único que les dijimos es que no nos íbamos a hacer cargo del mantenimiento, pero eso es algo que también votaron a favor los concejales del PRC», recordó.

El proyecto que ha enfrentado estos dos meses a regionalistas y populares en el municipio es el asfaltado de aproximadamente un kilómetro de vial hasta la estación de Yera, y sería la primera actuación de las tres anunciadas por los regionalistas en septiembre de 2018, que comprenden otra actuación de desbroce y construcción de un aparcamiento a cargo de Medio Rural y unos «400.000 euros» que aportaría la Consejería de Industria y Turismo para rehabilitar la estación de Yera y hacer en las instalaciones un museo.

El importe del primer proyecto, que aún no se ha iniciado, son unos 90.000 euros, que servirán para echar una capa de rodadura desde la carretera que parte desde el puerto de Estacas de Trueba hasta la estación, con una superficie a aglomerar de 4.535 metros cuadrados. A lo largo del tramo de actuación, el firme presenta irregularidades y, en algunos puntos, baches de entidad que se repararán, junto con otros desperfectos en otros tamos.