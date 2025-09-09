San Andrés de Luena celebra este sábado su primera feria ganadera La cita reunirá a unas 600 reses, entre caballar y vacuno, y se va a celebrar en el recinto ferial que se instalará junto al bar Casa Ramón

Elena Tresgallo Luena Martes, 9 de septiembre 2025, 11:06 Comenta Compartir

El pueblo de San Andrés de Luena celebra este sábado, día 13 de septiembre, la primera edición de su feria de ganado mixta. Una cita que tendrá lugar en el recinto ferial que se ubicará junto al mítico bar Casa Ramón y que reunirá a más de 600 cabezas de ganado vacuno y caballar.

La cita ha sido organizada por la comisión de fiestas del pueblo de San Andrés y pretende dinamizar la actividad en un municipio, Luena, con profunda tradición agraria y ganadera. La apertura del recinto tendrá lugar a las 10.30 horas, con la entrada de las reses, para después almorzar a las 11.00 horas. En paralelo a la exhibición de ganado, también se celebra un mercado agroalimentario. Además, a las 13.30 horas se celebrará la entrega de premios con sorteo para los participantes en el evento.

El evento contará también con una 'pasada' del ganado que tendrá lugar a las 15.00 horas, además de la celebración de juegos tradicionales y toro mecánico, a partir de las 16.30 horas. La jornada festiva concluirá con el 'dj' Victor Herrero.

Desde la comisión de fiestas se agradece la colaboración de todos los comercios e instituciones, tanto locales como recionales, que han colaborado en la iniciativa.