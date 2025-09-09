El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen general del pueblo de San Andrés de Luena. Juanjo Santamaría

San Andrés de Luena celebra este sábado su primera feria ganadera

La cita reunirá a unas 600 reses, entre caballar y vacuno, y se va a celebrar en el recinto ferial que se instalará junto al bar Casa Ramón

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Luena

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:06

El pueblo de San Andrés de Luena celebra este sábado, día 13 de septiembre, la primera edición de su feria de ganado mixta. Una cita que tendrá lugar en el recinto ferial que se ubicará junto al mítico bar Casa Ramón y que reunirá a más de 600 cabezas de ganado vacuno y caballar.

La cita ha sido organizada por la comisión de fiestas del pueblo de San Andrés y pretende dinamizar la actividad en un municipio, Luena, con profunda tradición agraria y ganadera. La apertura del recinto tendrá lugar a las 10.30 horas, con la entrada de las reses, para después almorzar a las 11.00 horas. En paralelo a la exhibición de ganado, también se celebra un mercado agroalimentario. Además, a las 13.30 horas se celebrará la entrega de premios con sorteo para los participantes en el evento.

El evento contará también con una 'pasada' del ganado que tendrá lugar a las 15.00 horas, además de la celebración de juegos tradicionales y toro mecánico, a partir de las 16.30 horas. La jornada festiva concluirá con el 'dj' Victor Herrero.

Desde la comisión de fiestas se agradece la colaboración de todos los comercios e instituciones, tanto locales como recionales, que han colaborado en la iniciativa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  2. 2

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  3. 3

    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
  4. 4

    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero
  5. 5

    La huelga marca el inicio del curso en Cantabria
  6. 6

    Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos
  7. 7

    Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña
  8. 8

    Los policías locales de Torrelavega rechazan la Medalla de Oro propuesta por el Ayuntamiento
  9. 9

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  10. 10

    El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes San Andrés de Luena celebra este sábado su primera feria ganadera

San Andrés de Luena celebra este sábado su primera feria ganadera