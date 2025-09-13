San Andrés de Luena celebró su primera feria ganadera

El pueblo de San Andrés de Luena, en el municipio de Luena, ha celebrado este sábado su primera feria de ganado. Lo ha hecho con ... una nutrida afluencia de público y de ganado, ya que pasaron por el recinto más de 600 cabezas de bovino y caballar, entre otras reses. Una cita programada con mucha ilusión por la joven comisión de fiestas del pueblo, con ayuda del propio Ayuntamiento y otras entidades y que transcurrió, según valoraron los organizadores, «mucho mejor de lo que habíamos previsto».

Una finca cercana al mítico bar al pie del Escudo, Casa Ramón, ha sido la sede de esta primera feria ganadera celebrada en Luena y organizada por los jóvenes de la zona. La jornada no amaneció del todo soleada pero aguantó el tipo y había muchas ganas de celebrar un evento así en un municipio que respira campo y tradición ganadera por los cuatro costados.

Más de 600 cabezas de ganado desfilaron desde primera hora por la zona de San Andrés de Luena hasta Casa Ramón. Allí los organizadores ofrecieron un almuerzo a los ganaderos participantes, que fueron recibidos por los piteros de Muriedas y las pandereteras de Toranzo amenizando la fiesta.

La exhibición contó además con una pasada de ganado por la zona y los tratantes recibieron sus premios por los ejemplares que llevaron engalanados a la muestra.

A la jornada ganadera se le sumó, por la tarde, la fiesta con la organización de juegos rurales para todos los asistentes, que incluyó un toro mecánico. El fin del programa concluyó con la actuación musical del dj Víctor Herrero.

Además, en paralelo a la feria ganadera, también se ha desarrollado el primer mercado agroalimentario, lo que fue el complemento perfecto para esta primera cita. Desde la comisión de fiestas de San Andrés de Luena agradecen la colaboración de todos los comercios e instituciones participantes, tanto locales como regionales, que colaboraron con el impulso de la iniciativa, que pretende consolidarse en próximas ocasiones.