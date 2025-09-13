El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un momento de la feria celebrada este sábado en Luena con 600 cabezas de ganado. Comisión de fiestas de San Andrés

San Andrés de Luena celebró su primera feria ganadera

En el recinto habilitado junta a la mítica Casa Ramón, al pie del puerto del Escudo, se han concentrado más de 600 cabezas de ganado, en especial bovino y caballar

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Luena

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:15

El pueblo de San Andrés de Luena, en el municipio de Luena, ha celebrado este sábado su primera feria de ganado. Lo ha hecho con ... una nutrida afluencia de público y de ganado, ya que pasaron por el recinto más de 600 cabezas de bovino y caballar, entre otras reses. Una cita programada con mucha ilusión por la joven comisión de fiestas del pueblo, con ayuda del propio Ayuntamiento y otras entidades y que transcurrió, según valoraron los organizadores, «mucho mejor de lo que habíamos previsto».

