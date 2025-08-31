El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una pala trabaja, en primer término en la fotografía, en la zona en que se construirá el segundo vaso de depósito. Roberto Ruiz

El vertedero de Castañeda estará listo para recibir amianto la próxima primavera

La empresa Iacan está ejecutando obras de impermeabilización y la construcción de un segundo vaso de depósito

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:52

El vertedero de Carceña, en Castañeda, estará listo para el depósito de amianto la próxima primavera, una vez concluyan las obras correspondientes a la segunda ... fase del desarrollo de la instalación, previstas y autorizadas desde 2009, que comenzaron el pasado mes de junio y tienen una duración estimada de nueve meses. Los trabajos que se están ejecutando supondrán la impermeabilización del terreno hasta una cota más elevada y la construcción de un segundo vaso, destinado exclusivamente al depósito de amianto.

