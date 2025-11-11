Abierto el plazo de inscripción para participar en la Ruta de Belenes 2025 Todos los nacimientos que vayan a estar expuestos al público podrán apuntarse hasta el 21 de noviembre y figurarán en la revista

El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Belenista de Santander, organiza una nueva edición de la Ruta de Belenes, cuyo plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 21 de noviembre. Los interesados podrán inscribir, de manera gratuita, todos los belenes que vayan a estar expuestos al público durante estas navidades dentro del término municipal de Santander.

El proceso de inscripción se puede llevar a cabo a través de mensaje directo al Instagram @belenesdesantander, al correo electrónico asociacionbelenistadesantander@gmail.com, vía telefónica en el 942345909 o de manera presencial en la sede la asociación belenista situada en el Centro Cívico de la Marga. Para la inscripción será necesario aportar la ubicación del belén, las fechas y los horarios de exposición al público, así como el contacto de una persona responsable del Belén, a efectos de comunicación interna.

En las últimas ediciones, la Ruta ha reunido cerca de medio centenar de belenes distribuidos por toda la ciudad —en parroquias, comercios, asociaciones, centros cívicos instituciones públicas, hospitales y residencias—, que junto al Belén Viviente de la Catedral se ha consolidado como una de las actividades más visitadas durante las fiestas.

Revista impresa

La Ruta de Belenes 2025 volverá a publicarse en formato impreso, mediante una revista informativa que incluirá todos los belenes participantes con sus ubicaciones y horarios de visita. Asimismo, la información estará disponible en formato digital desde la página web municipal dedicada a Navidad.