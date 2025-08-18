90 años de las Escuelas Verdes de Santander

No todos los días se cumplen nueve décadas. El Centro Educativo para Personas Adultas (CEPA) Escuelas Verdes, en Santander, está de celebración. 90 años ... después de la construcción del edificio de Javier González Riancho, el claustro y equipo directivo, con la colaboración de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Santander, se han puesto manos a la obra en un «proyecto colectivo muy emotivo» con diferentes intervenciones para conmemorar el aniversario del edificio, pero también para «mantener viva la historia del centro», plantea su director, Mario Crespo.

Las míticas Escuelas Verdes «han tenido un componente social importante en la vida de Santander», explica, «queremos recuperar la historia de los alumnos que han pasado por el centro, con imágenes y documentos que recopilaremos en una exposición y un libro». Son dos de las principales iniciativas que van a llevar a cabo. Gracias a la colaboración de antiguos alumnos y vecinos voluntarios, «presentaremos una exposición sobre el mes de marzo y publicaremos un libro recopilatorio para finales de curso o inicio del siguiente».

Ampliar Los murales «laboratorio» que Jay Kaes creó en 2007 se mantendrán. DM

Un proyecto conjunto en el que la colaboración de quienes han pasado por el centro es imprescindible. Pero no son las únicas iniciativas. Aprovechando la renovación de la fachada del patio, desde el personal del CEPA han querido hacer un homenaje a la historia de la comunidad educativa. Un mural «libre, pero dirigido» donde distintos artistas urbanos, que «no tienen muchos espacios en la ciudad para su expresión», podrán «intervenir desde el 27 de agosto hasta el inicio del curso escolar, en una obra coordinada por alguien interesante, con trayectoria», como Jay Kaes (Jaime de la Torre). Lo harán aprovechando una renovación «necesaria», ya que «el estado de las fachadas, por el paso de los años, presentaba un importante deterioro y requería adecentar el aspecto externo del edificio, que empezó a construirse en 1934 y acogió a sus primeros alumnos cuatro años más tarde».

Los artistas Pablo Astrain, Renzo Brambilla, Jaime Carrizo, Micho Gato, David Mubien y Zuzanna Tomasiak -guiados por Jay Kaes- crearán una «experiencia visual coherente con temática libre pero guiada, promoviendo la diversidad narrativa y fortaleciendo la conexión entre arte, educación, barrio y memoria».

También se ahondará en el recorrido del centro con un ciclo de conferencias a lo largo de todo el curso. Iniciando en octubre, pasarán cada mes por el centro educativo los especialistas que después publicarán sus textos en el libro recopilatorio, como María Eugenia Villanueva, Ángel Llano, Fernando Obregón, María Victoria Cabieces y Juan Carlos Cano Lavín. Un homenaje «ilusionante» en el que poner en valor la trayectoria del centro hasta la actualidad. Por cierto, sin olvidar el papel protagonista de su biblioteca: «Queremos potenciar el peso de la donación de la colección Mario Camus, que forma parte de la historia del centro y tiene un potencial interesante para quienes quieran conocernos a fondo».