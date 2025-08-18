El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tras la rehabilitación de la fachada, se intervendrá el patio del edificio por artistas urbanos en un mural «libre, pero coordinado». DM

90 años de las Escuelas Verdes de Santander

El centro educativo celebra las nueve décadas del edificio de Javier González de Riancho con un «proyecto colectivo muy emotivo»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

No todos los días se cumplen nueve décadas. El Centro Educativo para Personas Adultas (CEPA) Escuelas Verdes, en Santander, está de celebración. 90 años ... después de la construcción del edificio de Javier González Riancho, el claustro y equipo directivo, con la colaboración de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Santander, se han puesto manos a la obra en un «proyecto colectivo muy emotivo» con diferentes intervenciones para conmemorar el aniversario del edificio, pero también para «mantener viva la historia del centro», plantea su director, Mario Crespo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  2. 2

    Los incendios castigan los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño
  3. 3 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  4. 4 Bustamante sorprende a sus fans antes de su concierto en Torrelavega
  5. 5 Un empresario fiel a sus principios y enamorado de Liébana
  6. 6

    La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva
  7. 7 Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
  8. 8

    Un día dentro del restaurante Solana
  9. 9

    «Creo en la meritocracia: soy de un pueblo perdido de Cantabria e investigo el cáncer»
  10. 10

    ¿Es caro Santander? Usted dirá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes 90 años de las Escuelas Verdes de Santander

90 años de las Escuelas Verdes de Santander