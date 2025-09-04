Recrimina a dos individuos por robarle la cartera y recibe un machetazo en la cabeza

La Policía Local de Santander ha detenido esta madrugada a dos hombres, de 29 y 40 años, por agredir con un machete a otro de ... 47 años que les recriminó que le habían robado la cartera cuando se encontraban en un establecimiento hostelero situado en la calle Francisco de Quevedo.

Al percatarse de que estos habían abandonado el lugar y de que, supuestamente, también le habían sustraído la cartera, el hombre salió detrás de ellos y los alcanzó en Amós de Escalante. Al reprocharles que le habían robado la cartera, uno de ellos lo sujetó y el otro le agredió con un machete produciéndole un corte en la cabeza.

Los hechos sucedieron sobre las 03.15 horas de esta madrugada y los supuestos autores fueron identificados y detenidos en las calles Amós de Escalante e Isabel II, por un supuesto delito de lesiones y otro contra el patrimonio, según informó este jueves la Policía Local.

Durante el forcejeo los dos primeros cayeron al suelo y el agresor, el hombre de 29 años, abandonó el lugar y huyó, aunque fue «rápidamente» localizado e interceptado por los agentes en la calle Isabel II.

La víctima recibió atención médica en el lugar por personal de una ambulancia del 061, que manifestó que necesitaría puntos de sutura. El hombre dijo que acudiría por sus medios al Hospital Valdecilla para ser asistido.

Una dotación de la Policía Nacional, que colaboró en la intervención, localizó la cartera en un seto situado en la Plaza del Ayuntamiento, pero no encontró el machete.