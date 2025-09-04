El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Captura de la calle Amós de Escalante, donde fue agredido el hombre. Google Maps

Recrimina a dos individuos por robarle la cartera y recibe un machetazo en la cabeza

La Policía Nacional encontró la cartera en un seto de la Plaza del Ayuntamiento, pero no pudo recuperar el arma blanca

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:37

La Policía Local de Santander ha detenido esta madrugada a dos hombres, de 29 y 40 años, por agredir con un machete a otro de ... 47 años que les recriminó que le habían robado la cartera cuando se encontraban en un establecimiento hostelero situado en la calle Francisco de Quevedo.

