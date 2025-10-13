El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El denunciado y la denunciante accediendo al hotel donde ella asegura que ocurrieron los hechos. DM

La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma

Estima el recurso de la Fiscalía, que está conforme con el archivo de la causa y la denuncia por falso testimonio, y ordena a la jueza que tramite el asunto por procedimiento sumario sin procesamiento

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:45

Comenta

La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado devolver por un defecto de forma el caso de la sumisión química que denunció haber sufrido en Santander ... una empleada de Tecnocasa de Zaragoza y que fue archivado por el Juzgado de Instrucción Nº3 en noviembre de 2024.

