Los autobuses urbanos de Santander recuperan sus horarios y rutas de invierno Estarán en vigor hasta junio del año que viene

P.Chato Santander Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:28 Comenta Compartir

Los autobuses urbanos de Santander han estrenado este lunes, 1 de septiembre, sus horarios y rutas de invierno. Unos cambios con lo que el servicio trata de adaptarse a los usos de la población durante este meses y que estará en vigor hastajunio del año que viene.

El Ayuntamiento de Santander ha informado en una nota de prensa de estas variaciones que no afectan a las líneas Central, L-1, L-2, L-6c1, L-6c2, L-7c1, L11, L-12, L-13 - L-16 y L-18 que permanecerán igual, sin cambios en el recorrido.

En el caso de las líneas 3 y 4, como en años anteriores, recuperan los trayectos hasta la UC. La línea 3 establecerá las cabeceras en el Rectorado, con recorrido por el túnel de Tetuán, ida y vuelta; y en el Paseo Pereda 35, además de la cabecera habitual en Ojaiz.

Por su parte, la Línea 4 también tendrá cabeceras en el Intercambiador de El Sardinero y el Rectorado, con todos sus trayectos de ida y vuelta por Reina Victoria, además de la cabecera habitual en el Barrio Pesquero.

Asimismo, el lunes 8 de septiembre, comenzará el servicio Intermodal a la Universidad, y el día 11, el servicio de Institutos.

Las líneas 5c1 y 5c2 dejarán de circular por El Sardinero en días laborables y lo harán en sábados, domingos y festivos con fin de trayecto en los Jardines de Piquío e inicio de línea en Plaza de Italia.

La línea 7c2 recupera los recorridos iniciales, por el túnel de Tetuán (para prestar servicio a la Universidad), retomando su trayecto habitual por El Sardinero a partir de la salida de las 09.03 horas desde Luis Quintanilla Isasi.

La línea 12 recupera los servicios de refuerzo para atender al aumento de demanda debido al inicio del curso escolar; y la línea 14 vuelve a su recorrido habitual, prescindiendo de la parada en la plaza de Los Peligros, con cabecera de inicio y fin en la calle Cádiz.

La línea 15 finalizó su servicio este domingo, 31 de agosto, y la línea 17 elimina desde este lunes la parada de la Virgen del Mar, finalizando su recorrido en Ciriego y Corbán.

Las líneas 24c1 y 24c2 modifican su recorrido los días laborables, pasando por el túnel de Tetuán y manteniendo su trayecto por Reina Victoria los fines de semana hasta el 12 de octubre. A partir de esa fecha, los sábados realizarán el servicio por el túnel de Tetuán.

Por último, los autobuses nocturnos también ajustan su servicio, operando viernes y sábados. Mantienen sus recorridos en la línea N-1 por El Somo en dirección a Corbán y en la línea N-3 con su llegada a la cabecera de Ojaiz en todos sus trayectos.

Con este horario de invierno, el TUS se adapta a las «demandas y necesidades» de los vecinos, según ha destacado en nota de prensa el concejal, Agustín Navarro. De cara a asegurar que todos los usuarios estén informados sobre estos cambios, el TUS ha editado 10.000 folletos con los nuevos horarios y recorridos, que estarán disponibles en las oficinas de La Paz, en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento, en la oficina de turismo de los Jardines de Pereda y en la web oficial www.tusantander.es