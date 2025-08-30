El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una de las máquinas de limpieza de Santander, parada a mediodía al final de la calle Castilla. DM

Atasco en la calle Castilla por el aceite derramado por una barredora averiada

El carril derecho de la vía se ha cortado a causa del derrame, que ha provocado un accidente leve de moto. Bomberos y Policía Local trabajan en la zona regulando el tráfico y cubriendo la calzada con arena y material antideslizante

M. M.

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:47

La avería de una máquina de limpieza, una barredora concretamente, ha obligado a cortar un carril en la calle Castilla de Santander (el derecho) y ... está ralentizando el tráfico a la salida de la capital cántabra. El Ayuntamiento de Santander confirma que el incidente se ha debido a una «barredora estropeada», que ha derramado aceite sobre la calzada, hecho que ha provocado un accidente de moto que se ha saldado con el conductor herido leve en un tobillo.

