Atasco en la calle Castilla por el aceite derramado por una barredora averiada

La avería de una máquina de limpieza, una barredora concretamente, ha obligado a cortar un carril en la calle Castilla de Santander (el derecho) y ... está ralentizando el tráfico a la salida de la capital cántabra. El Ayuntamiento de Santander confirma que el incidente se ha debido a una «barredora estropeada», que ha derramado aceite sobre la calzada, hecho que ha provocado un accidente de moto que se ha saldado con el conductor herido leve en un tobillo.

Bomberos y Policía Local se han desplazado a la calle Castilla a media mañana. Los primeros, para extender arena y otros materiales antideslizantes sobre la calzada. Los segundos, para regular el tráfico en la zona. Los coches y los agentes de Policía están presentes en toda la calle, desde el inicio, a la altura de la estación marítima, hasta el final, donde se ubica el IES Alberto Pico. En diversos tramos de la vía se ha extendido ya arena y una especie de gravilla para empapar el líquido que ha perdido la máquina del servicio de limpieza municipal y evitar así incidentes.

Se da la circunstancia de que, desde hace unos días, los vecinos de varias vías aledañas, como las calles Lealtad o Cádiz, ya habían detectado presencia de aceite y arena en la calzada. Hoy mismo, antes de mediodía, vecinos de Santander en contacto con este periódico contaban que han tenido que maniobrar con la moto para no perder el equilibrio en la calle Castilla.