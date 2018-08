El Ayuntamiento multa a Valdecilla por el ruido de sus torres de refrigeración Torres de refrigeración del Hospital Valdecilla. / Celedonio Martínez Pretenden «apremiar» al hospital para que solucione un problema que lleva 16 años afectando a los vecinos de Padre Rábago ÁLVARO MACHÍN Santander Lunes, 6 agosto 2018, 07:49

La cantidad es casi simbólica. Mil euros. Lo llamativo es el destinatario de la «multa coercitiva» que impone el Ayuntamiento de Santander. El hospital Valdecilla. Aunque aseguran que han sido flexibles con los plazos «atendiendo al tipo de actividad» que se desarrolla en el centro, entienden que se han incumplido los tiempos pactados para solucionar el problema del ruido de las torres de refrigeración que hay junto a Urgencias. Que de las tres fases previstas para acabar con los trastornos se han cumplido dos. La multa es, en realidad, una forma de «apremiar» al hospital. «Si han hecho algo no ha servido de nada. Es desesperante», dicen los vecinos de Padre Rábago. Llevan 16 años protestando por lo mismo.

Todos reconocen el problema y también la dificultad para solucionarlo. Las torres hacen ruido, se han tomado algunas medidas en estos años, pero los vecinos aseguran que siguen sufriendo las molestias. Ellos -los vecinos- comprenden que hay prioridades en el hospital, pero están cansados de esperar y el verano -con el calor por las noches- agudiza su impaciencia.

El Ayuntamiento trata de hacer cumplir la normativa y de velar por los que viven en Padre Rábago, pero siendo consciente de que se trata de Valdecilla. Y en el centro sanitario insisten en que quieren cumplir, pero que no hay partida para hacerlo y que han hecho lo que han podido. «Hemos ejecutado una actuación que costó 30.000 euros para evitar los ruidos agudos, que había bastantes. La empresa nos aseguró que con eso bajarían un 30% los ruidos y que posiblemente se cumpliría con ello la normativa. Además, las torres no se encienden como antes. Se elaboró un plan para su funcionamiento de forma que se utilicen lo menos posible y siempre la más alejada de la parte que da a los edificios. Sólo puntualmente, alguna noche que ha habido trasplantes, se han usado dos, pero no es lo habitual. En todo caso, entendemos a los vecinos y nos encantaría poder hacer la obra, pero lo previsto para acabar de solucionarlo (una especie de cajón que cubra las torres, una cápsula) tiene un precio de unos 200.000 euros. Más allá de otras necesidades urgentes en el hospital, necesitamos para ello una partida concreta para eso en los presupuestos y hacer un concurso para adjudicar los trabajos. Dinero y tiempo para los trámites administrativos. Y nosotros ese dinero no lo tenemos asignado», explica Julio Pascual, gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Reuniones

Con él se reunieron recientemente los representantes de los bloques afectados (los que más, los que viven en los portales que van del número dos al 16 de la calle, unas cien viviendas en total). Poco después acudieron también al departamento de Medio Ambiente del Consistorio. Acumulan reuniones, documentación, mediciones... «Ya estamos locos con este tema», indica su portavoz, Arnaldo Muñiz, que guarda las primeras firmas que recogieron por este asunto en el año 2002.

«El Ayuntamiento viene haciendo un seguimiento desde hace aproximadamente año y medio de las quejas de los vecinos de Padre Rábago por los ruidos procedentes de algunos de los sistemas que dan servicio al Hospital. Fruto de esa labor y del expediente abierto, el centro hospitalario está adoptando una serie de medidas para solucionar las deficiencias detectadas, unas medidas que se dividen en tres fases de trabajo, dos de ellas ya ejecutadas», explican a este periódico desde el Consistorio, en el que se fijó un plazo de cinco meses «para la adopción de la solución planteada».

Eso fue a primeros de junio del año pasado. «Ante la reiteración de las quejas de los denunciantes por el incumplimiento de los plazos acordados, se tramita la imposición de una multa coercitiva al hospital para apremiarle en la ejecución de los trabajos». El centro, en principio, recurrirá la multa y solicitará seguramente una nueva medición de los niveles de ruido.