El Ayuntamiento de Santander garantiza los empleos en parques y jardines con la futura adjudicataria

El Ayuntamiento de Santander ha negado hoy que la adjudicación del nuevo contrato de parques y jardines se haya producido con una baja temeraria o que no estén garantizados los sueldos actuales de la plantilla -199 trabajadores-. Niega el ayuntamiento la denuncia efectuada por el comité de empresa que advierte de que el contrato con UTE Imesapi-La Encina-Copsesa supone una «baja desproporcionada» que «pone en riesgo la viabilidad del servicio, su calidad y los puestos de trabajo».

El concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, asegura que una de las cláusulas del contrato establece la obligación de la empresa de subrogarse la plantilla y de «respetar tanto las condiciones salariales previstas en el convenio, como el resto de pactos laborales suscritos entre la actual adjudicataria y los trabajadores». Insiste Quiros en que la empresa tiene la obligación de justificar su oferta económica y los compromisos laborales «antes de la adjudicación» y advierte de que por ello se le va a solicitar documentación que acredite y justifique el cálculo de costes salariales de la plantilla, incluidas las condiciones previstas en el convenio del sector y los acuerdos laborales existentes entre la actual adjudicataria y la plantilla. También pedirán justificante de todos los gastos necesarios para cumplir la normativa vigente, las medidas de protección ambiental establecidas en el pliego y las mejoras ofertadas.

La propuesta de adjudicación a la UTE Imesapi-La Encina-Copsesa supone la vuelta de las empresas de Florentino Pérez a los parques y jardines de la ciudad, de los que ya se hizo cargo en 2012 a través de Urbaser. El nuevo contrato de 7,7 millones de euros -casi un 17% menos que la licitación- incluye el cuidado de todos estos espacios, tanto de las zonas ajardinadas, el arbolado y las plantas ornamentales, como de los elementos de juego, bancos y el resto de mobiliario urbano de los parques (carteles, vallas, fuentes).

Asimismo, la empresa de Florentino Pérez deberá hacerse cargo del mantenimiento de los parques biosaludables y la renovación de los sistemas de certificación y acreditación ambiental que disponen los parques de la ciudad conforme a las normas EMAS e ISO14001.

También tendrá que prestar un servicio de recogida de restos de podas a particulares, desarrollar un programa de educación ambiental con actividades de sensibilización y atención al ciudadano, y desarrollar actuaciones que favorezcan la conservación de la biodiversidad en los parques y jardines de la ciudad. Y en el contrato de este año se incluye, además, la asistencia veterinaria y alimentación de los animales del minizoo de La Magdalena, el control de gaviotas y eliminación de sus huevos y nidos, que antes se hacían a través de otros contratos.

Para el comité de empresa, con esos 7,7 millones (6,5 más IVA) de los que 5,8 corresponderían a salarios no se puede afrontar con garantías el servicio. En este sentido, este domingo CCOO señalaba que «o no se van a pagar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras o los vehículos no funcionarán» porque «es imposible cubrir los gastos que se derivan del Servicio. Con ese presupuesto está claro que ni las focas de La Magdalena van a comer».

Sin embargo, Quiros insiste en que todo tiene los controles adecuados y que «la plantilla puede estar tranquila porque el Ayuntamiento vela y velará por el respeto de los empleos y de las condiciones laborales, como viene haciendo desde la redacción del pliego y seguirá haciendo durante el resto de la tramitación y ejecución del contrato». En este sentido, agrega que «la labor del equipo de gobierno es velar por que se preste el mejor servicio a los santanderinos y se respeten las condiciones laborales de la plantilla, y eso es lo que está haciendo».

El concejal niega bajas temerarias en ninguna de las ofertas presentadas ya que todas «se sitúan dentro de valores económicos normales y por ello ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla. Asimismo, aclara que el análisis y la valoración de las ofertas presentadas, así como la propuesta de adjudicación del contrato «es un trabajo técnico no una decisión política» y que «todos los pasos dados hasta la fecha están avalados por los correspondientes servicios municipales». Respecto al hecho de que se haya pedido a una asesoría externa que valorase las ofertas, Quirós lo justifica en que ha sido una recomendación de los responsables del servicio de contratación, de la intervención municipal y del servicio jurídico.

Finalmente, el concejal recuerda que cualquier licitador que no esté conforme con las cláusulas de un pliego o cualquiera de los pasos dados en su tramitación tiene a su alcance todas las herramientas legales que considere oportuno ejercer. Quiros critica la denuncia de los sindicatos por tratar de «sembrar dudas entre la plantilla o atemorizar a los trabajadores para utilizarlos como elemento de presión en una decisión que es estrictamente técnica». Y carga contra algunos representantes sindicales, que han solicitado una reunión con la Alcaldía pero ha sido imposible contactar con ellos a pesar de que se les ha llamado en repetidas ocasiones.

Para Quirós, sorprende que, frente a las dificultades que está encontrando el equipo de gobierno para contactar con ellos, sí que han tenido tiempo para atender a los concejales de la oposición y a los medios de comunicación.