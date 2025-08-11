Ayuntamiento de Santander y Confederación comienzan en La Tejona los trabajos de limpieza de arroyos
El presupuesto para actuar en cuatro cauces es de 210.000 euros y se prolongará dos meses y medio
Santander
Lunes, 11 de agosto 2025, 17:51
El Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) inician un proyecto conjunto de limpieza de arroyos. El primero en el que están actuando –los ... trabajos arrancaron ayer– es el de La Tejona, en las inmediaciones de la avenida Vicente Trueba. Los otros tres cauces donde actuarán son los arroyos de Irma o de Otero, La Regata y Canal de Raos y suman entre los cuatro una extensión de 7,4 kilómetros.
El presupuesto para las cuatro actuaciones es de 210.000 euros, 119.000 euros los pone el Ayuntamiento –para los tramos que se desarrollan en zona urbana– y, 91.000, la CHC –para los tramos en zona rural–. La actuación la desarrolla Tragsa y, además de la puesta a punto, el contrato incluye el mantenimiento de los cauces durante cuatro años. Como apunta la alcaldesa, Gema Igual, a raíz de la dana que provocó la inundación en varios pueblos de Valencia, se ha tomado la decisión de limpiar y evitar desbordamientos.
En lo relativo al arroyo Somonte-La Tejona, dos cuadrillas trabajan de forma simultánea para adecuar las condiciones del cauce, eliminar la vegetación invasiva o descontrolada, retirar residuos, y preservar el flujo natural del agua. Se estima que las labores en este arroyo estén finalizadas en un plazo aproximado de dos semanas, mientras que el periodo estimado para el desarrollo de los trabajos en todos los cauces llevará un tiempo aproximado de dos meses y medio.
