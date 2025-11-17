El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Recreación de la cubierta del parque infantil de Las Llamas.

Recreación de la cubierta del parque infantil de Las Llamas. DM

El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones

La intervención, que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, incluye la renovación de los juegos, la demolición y reposición de pavimentos y la urbanización de las zonas de estancia y tránsito

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:02

El Ayuntamiento de Santander ha licitado este lunes las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones de euros ... y un plazo de ejecución de ocho meses. Así lo ha informado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, después de que la Junta de Gobierno Local aprobara el expediente de contratación del proyecto de regeneración integral de este espacio, donde actualmente se están realizando las obras para renovar las estructuras metálicas.

