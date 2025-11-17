El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones

El Ayuntamiento de Santander ha licitado este lunes las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones de euros ... y un plazo de ejecución de ocho meses. Así lo ha informado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, después de que la Junta de Gobierno Local aprobara el expediente de contratación del proyecto de regeneración integral de este espacio, donde actualmente se están realizando las obras para renovar las estructuras metálicas.

La actuación abarcará una superficie de 1.685 metros cuadrados, organizada en dos zonas de juegos claramente diferenciadas y conectadas entre sí por áreas comunes, «garantizando la accesibilidad, la comodidad y la seguridad de todos los usuarios». Entre los nuevos elementos de juego se incluyen circuitos de redes, estructuras de castillo, circuitos de agilidad, casas tobogán, columpios dobles nido, columpios adaptados, muelles, carruseles y toboganes .

Ampliar Recreación de cómo quedará el parque infantil de Las Llamas. DM.

El pavimento de las áreas de juego se ejecutará con suelo de caucho continuo, de espesor variable en función de la altura de caída prevista, cumpliendo estrictamente con la normativa europea de seguridad en áreas de juego infantil. Además, los viales interiores afectados serán repuestos con aglomerado asfáltico impreso, un tipo de pavimento que mejora la resistencia, facilita el mantenimiento y ofrece un acabado estético que armoniza con el entorno del parque.

La urbanización se completará con la instalación de bancos, papeleras y otros elementos de mobiliario urbano, delimitando las zonas de juegos mediante pletinas de acero que preservan la separación con las zonas verdes y facilitan el mantenimiento posterior. Por último, el sistema de iluminación previsto consistirá en proyectores LED de «alta eficiencia energética», instalados sobre la estructura de la cubierta y regulados mediante un sistema que permitirá la creación de diferentes escenas lumínicas, adaptables a las necesidades de cada momento.

«Damos un nuevo paso en el compromiso del Ayuntamiento para la renovación integral de este Parque, donde también está previsto revisar su edificio. El objetivo de esta actuación es actuar sobre el área de juegos infantiles del parque, con el fin de dotarla de zonas cubiertas que permitan su utilización incluso en días de lluvia», explicó Rojo.