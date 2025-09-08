El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Banco Santander, el restaurante Al Norte y el asiático Umi Sushi, tres de los locales que hay en los bajos que no se renovaron. Juanjo Santamaría

Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo

Hay nueve locales de actividad variada: cinco establecimientos hosteleros, una tienda de alimentación, un banco, una farmacia y una clínica

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

La gran reforma de los bajos del Casino de El Sardinero finalizó en 2023 y, poco a poco, los locales que surgieron de esta ... obra se han ido ocupando. Entre los que hay a un lado y a otro de las escaleras de acceso a la parte superior, la que ocupa el casino en sí, hay nueve locales, aunque los que se rehabilitaron hace dos años son los que quedan a la derecha -si se mira el edificio de frente-. Pero no ha sido hasta hace apenas unas semanas cuando se han llenado todos los espacios, a un lado y al otro del inmueble. En total, hay cinco establecimientos hosteleros, un comercio, un banco, una farmacia y una clínica. El último en abrir ha sido Umi Sushi, un bufet asiático justo a la izquierda de las escaleras -en la parte 'no renovada'-.

