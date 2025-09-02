El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Obras en el local de la galería comercial de Valdecilla que acogerá la panadería Lasunción. Juanjo Santamaría

Un banco, una inmobiliaria y ahora una panadería en la galería comercial de Valdecilla

Con la apertura de Lasunción, prevista para el 1 de octubre, quedarán tres locales por ocupar dentro del hospital

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:19

La panadería Lasunción, originaria de Torrelavega –al lado de la iglesia con la que comparte nombre– está a punto de aterrizar en la galería comercial ... del Hospital Valdecilla de Santander, donde aún están vacíos casi la mitad de los locales. En la actualidad están abiertos una floristería, una inmobiliaria, una pequeña cafetería y un cajero de Unicaja y ya están en marcha las obras de una panadería, con la intención de abrir el 1 de octubre. Así, quedarán tres locales vacíos que, de momento, no tienen pretendientes. En cuanto a la apertura más inminente, la intención de Lasunción es atender a diferente tipo de clientela: el paciente con antojo de algo dulce, el visitante que quiere tener un detalle con alguien que está ingresado, un trabajador que celebra su cumpleaños o vecinos de la zona.

