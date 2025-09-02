Un banco, una inmobiliaria y ahora una panadería en la galería comercial de Valdecilla

La panadería Lasunción, originaria de Torrelavega –al lado de la iglesia con la que comparte nombre– está a punto de aterrizar en la galería comercial ... del Hospital Valdecilla de Santander, donde aún están vacíos casi la mitad de los locales. En la actualidad están abiertos una floristería, una inmobiliaria, una pequeña cafetería y un cajero de Unicaja y ya están en marcha las obras de una panadería, con la intención de abrir el 1 de octubre. Así, quedarán tres locales vacíos que, de momento, no tienen pretendientes. En cuanto a la apertura más inminente, la intención de Lasunción es atender a diferente tipo de clientela: el paciente con antojo de algo dulce, el visitante que quiere tener un detalle con alguien que está ingresado, un trabajador que celebra su cumpleaños o vecinos de la zona.

La idea de abrir en la galería comercial de Valdecilla empezó a rondar la cabeza de su propietario, Guillermo Pardo, por una racha de visitas al centro hospitalario. Con el ingreso de varios familiares en los últimos meses, le llamó la atención los locales vacíos que había en la galería y pensó que podía ser una buena manera de desembarcar en Santander, algo que ya barajaban hacer por el buen funcionamiento de su tienda de Torrelavega, donde también tienen el obrador. Desde allí también dan servicio a algunos establecimientos hosteleros, pero les faltaba llegar a la capital cántabra para seguir creciendo y llegar a más clientes.

La lista de productos que manejan es larga, aunque se irán adaptando a las preferencias de los clientes, ya que este local es mucho más pequeño que el que tienen en Torrelavega –este es de 20 metros cuadrados– y aquí no tendrán obrador, sino que lo traerán diariamente. «Tenemos mucho hojaldre, panetones, empanadas, tejas, roscones de Reyes...», enumera Pardo.Pero su intención en Valdecilla es «ir más al detalle, a un envoltorio bonito con productos premium». Así, mientras en Torrelavega ofrecen un producto más del día a día, en Valdecilla se enfocarán más «en el detalle, en cajitas de regalo». Y aunque tendrán panes, la variedad será menor –por ese espacio limitado– y menos comunes, como los de espelta o de masa madre. De todos modos, Pardo insiste en su intención de amoldarse a las demandas que les trasladen los clientes una vez empiecen a funcionar. En principio habrá dos empleados desde primera hora de la mañana a media tarde (en torno a las cinco o seis de la tarde) y, según las necesidades que vean, podrán hacer cambios. Este primer local en Santander también les servirá como aterrizaje y como 'prueba piloto' de cara a abrir otros locales más adelante en la capital cántabra.