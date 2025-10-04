Una cadena humana rodea el Hospital de Valdecilla para «abrazar a una Gaza masacrada» Acción por Palestina denuncia la situación sanitaria que «están sufriendo los ciudadanos y profesionales sanitarios» de la franja, en una concentración a la que acudieron cientos de personas

«Abrazando a Valdecilla, nuestro hospital de referencia de la sanidad pública en Cantabria, abrazamos a Gaza, cuyo sistema de salud ha sido destruido en el curso del genocidio inflingido por Israel en los dos últimos años sobre el pueblo palestino». Así empieza el manifiesto leído este sábado por la organización Acción por Palestina, tras la cadena humana que rodeó todo el hospital para así denunciar la situación sanitaria que «están sufriendo los ciudadanos y profesionales sanitarios de la franja».

A pesar de la lluvia, que comenzó a caer con fuerza pasadas las doce del mediodía, los participantes, que portaban sus banderas palestinas, se mantuvieron en sus posiciones para formar esa cadena humana formada por cientos de personas. Desde la organización cifraron la asistencia en «más de 1.500 personas». Muchos de ellos también llevaban pañuelos palestinos y carteles en los que se podía leer: «No es una guerra, es un genocidio». O imágenes de los niños «masacrados» por Israel.

Según explicaron los portavoces de Acción por Palestina, «a solo tres meses del inicio de esta fase del genocidio, el 5 de enero de 2024, el Ministerio de Salud de Gaza declaraba que al menos 326 miembros del personal médico y de la defensa civil habían sido asesinados y que 30 hospitales y 150 centros de salud y otras instituciones sanitarias habían cesado sus actividades debido a los ataques israelíes y a la escasez de combustible necesario para operar los generadores de energía». Un año y nueve meses después, «han muerto más de 1.200 profesionales sanitarios, el 94% de los hospitales han sido alcanzados por los ataques y la mayoría, convertidos en escombros».

«Ha venido bastante gente y creo que la ciudadanía está concienciada. Pero realmente son los gobiernos los que tienen que responder a la concienciación de la ciudadanía, y no con grandes palabras, lo tienen que hacer con actos. Tenemos compañeros en Gaza trabajando en unas condiciones infames absolutamente. Sin medicamentos, sin antibióticos, sin anestésicos... Queremos abrazar a esa Gaza masacrada», comentó al inicio de la concentración Ángeles Cabria, portavoz de Acción por Palestina y enfermera.