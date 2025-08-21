El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La empresa de limpieza PreZero trata de recuperar la normalidad frente al Ayuntamiento. K. B.

Odisea en la calle Cervantes: «Los obreros se han tenido que remangar e ir descalzos»

La gran tromba de agua dejó esta mañana varios comercios inundados de «agua, mal olor y basura» y les hizo perder «muchas ventas»

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:54

Fueron casi dos horas en las que una fortísima tromba de agua descargó sobre Santander y alrededores. En el centro de la ciudad, la calle ... Burgos se tuvo que cerrar. Redirigían el tráfico por la calle Alta o la cuesta de las Ánimas, y varias vías cercanas al ayuntamiento estaban colapsadas. «Los obreros se han tenido que remangar los pantalones e ir descalzos», detalló Andrea Arriarán sobre la calle Cervantes, donde aseguró que el agua –a eso de las siete de la mañana– «alcanzaba los tobillos». Al igual que dentro de su local. Ella trabaja en La Ermita, una tienda de productos gastronómicos típicos de la región, situada en la esquina de las calles Cervantes y Jesús de Monasterio, y al llegar al establecimiento tuvo que dar la vuelta y entrar desde otra calle porque «no tenía calzado de recambio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  6. 6

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  7. 7

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  8. 8 Laredo se arregla para las Flores
  9. 9

    Muere la investigadora María Ealo de Sá
  10. 10

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Odisea en la calle Cervantes: «Los obreros se han tenido que remangar e ir descalzos»

Odisea en la calle Cervantes: «Los obreros se han tenido que remangar e ir descalzos»