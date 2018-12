Los cambios para el TUS que pide la plataforma tendrán que esperar al traslado a la nueva sede Imagen de una parada de autobús del día en que Santander recuperó las líneas previas al experimento del MetroTUS. / Roberto Ruiz El concejal de Movilidad pide tiempo al colectivo ya que la empresa de transporte se irá en primavera a otro emplazamiento, a partir del cual se analizarán las modificaciones VIOLETA SANTIAGO Santander Viernes, 14 diciembre 2018, 07:39

El Ayuntamiento de Santander pidió ayer paciencia a la Plataforma Transporte porque algunos de los cambios que este colectivo quiere que se introduzca en el sistema de transporte público del TUS (Transporte Urbano de Santander) sólo podrán analizarse cuando esta empresa municipal consume su traslado a una nueva sede en Peñacastillo. La mudanza está prevista para la primavera del año que viene (abril o mayo) y a José Ignacio Quirós, concejal de Movilidad Sostenible, le parece más lógico esperar a tomar decisiones sobre ciertas modificaciones cuando los trayectos ya se originen en su futuro emplazamiento y los cálculos de los tiempos sean más reales.

Un nutrido grupo de miembros de la citada plataforma y el edil, acompañado del gerente del TUS, José Ramón Fernández Regatillo, se entrevistaron para analizar el listado de reivindicaciones por barrios que había presentado el colectivo ciudadano. El encuentro duró dos horas, durante las cuales Quirós desgranó las modificaciones que podrían hacerse ahora, informó de que otras peticiones requieren de un estudio técnico y, sobre todo, pidió tiempo, ya que habrá que examinar el «coste social» de algunas propuestas. El TUS no quiere ajustar de un lado las líneas actuales «para favorecer a un grupo de ciudadanos y que la medida acabe perjudicando a un grupo mucho mayor».

«Para algunas hay que esperar a la nueva sede», explicó Quirós al término de la cita, porque ahora el TUS hace sus cálculos a partir de unos «tiempos teóricos, pero ya sabemos que los modelos teóricos y los reales no siempre coinciden. No vamos a hacer ahora promesas que luego, con el origen de las rutas en Peñacastillo no podamos cumplir».

El edil señaló que el tono del encuentro fue «bueno y distendido. Ellos defienden su postura». Sin embargo, hay cuestiones que necesitan maduración «y tendrán maduración. Hay que esperar el rodaje» porque la sede del TUS estará dentro de unos meses a unos tres kilómetros de distancia de la actual, que está junto al Hospital Valdecilla.

A la reunión, celebrada en el Ayuntamiento, acudieron representantes de la práctica totalidad de los grandes barrios de Santander: Peñacastillo, San Román, Cueto, Monte y Castilla-Hermida. Desde la plataforma, un portavoz se limitó a señalar que todo lo hablado con el concejal «será analizado despacio» y se hará público en rueda de prensa en los próximos días, si bien indicó que el representante del equipo de gobierno local «ha entendido» que la voluntad de este colectivo es «constructiva», a favor de un mejor transporte en la ciudad.

Ya atendido

Entre lo ya atendido, Quirós comunicó que los autobuses articulados se han destinado a cubrir la Línea 1, tal como se había pedido. El TUS también está encima de mejorar los mecanismos para hacer accesibles los buses a las personas con discapacidad. Además, repasaron las necesidades de marquesinas: se quedó en empezar a implantarlas en lugares donde favorezcan al mayor número posible de viajeros.

Sobre líneas concretas, la empresa ve factible la ampliación de una línea nocturna para Corbán-San Román, que recorrerá los barrios en El Somo y El Mazo. Y la línea 17 prolongará horarios los sábados y domingos. La 17 que transita por la calle La Gloria, además, anticipará el primer bus de la mañana y retrasará el último de la tarde.

La petición de quitar paradas en la Avenida del Deporte, que es recorrida por varias líneas y hay muchas cercanas, no será contemplada si no hay acuerdo previo con los vecinos afectados, que hace algún tiempo ya rechazaron esta medida, señaló el concejal.

Tras retirarse el modelo del MetroTUS el pasado mes de octubre al que la plataforma se opuso frontalmente, ésta ya había advertido al Ayuntamiento de que iba a seguir reivindicando mejoras en las conexiones con los barrios de la ciudad, algo a lo que el Consistorio siempre se ha mostrado abierto.