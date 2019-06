Ceruti avisa al PP de que si no acepta sus exigencias negociará con otras formaciones Alberto Aja PRC y Ciudadanos muestran su «pleno acuerdo» en las «cuestiones programáticas» DM . Santander Miércoles, 12 junio 2019, 19:26

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Santander, Javier Ceruti, sigue dejando todas las puertas abiertas. El PRC ha hecho ronda de encuentros hoy, con PP y PSOE en la mañana, con Cs en la tarde. Cs sigue siendo el más buscado, pues la posibilidad de un pacto u otro depende de la formación naranja, que sigue bailando con varias parejas. Sin embargo esta tarde, Ceruti ha reconocido que aunque su partido haya establecido un «criterio de preferencia» para pactar con el PP, el acuerdo depende de que se atiendan sus requerimientos y «preferencia no significa exclusividad». A esas demandas deberá dar respuesta el PP en la nueva reunión convocada para mañana jueves, si no, las conversaciones seguirán adelante con el resto de partidos.

Ceruti se ha expresado así al término de la reunión que han mantenido en el Parlamento de Cantabria las comisiones negociadoras de PRC y Cs, con la participación de los líderes de ambas fuerzas en el Ayuntamiento de Santander. Pese a ese «pleno acuerdo» en las «cuestiones programáticas» -lo que dejaría abiertas las puertas para un acuerdo entre ambos partidos y el PSOE que sacaría al PP del equipo de Gobierno- todas las opciones siguen abiertas y la formación naranja sigue sin decantarse.

Ceruti ha apuntado que nada está decidido porque está prevista esa nueva reunión de Cs y PP en la que «tienen que dar respuestas a las cuestiones puntuales que hemos planteado para cerrar o no la negociación»

«Hay preferencia con el PP, pero eso no quiere decir exclusividad», ha precisado Ceruti, quien, a preguntas de los periodistas, sobre si es posible cambiar de modelo de ciudad, como reclamaba Cs durante la campaña, manteniendo al frente del Consistorio a Gema Igual como alcaldesa, ha afirmado que: «si el PP acepta las medidas que hemos planteado, el cambio va a ser radical y lo va a ver todo el mundo».

Según Ceruti, en los términos que ha planteado Ciudadanos «la situación es absolutamente distinta» a la de la pasada legislatura en la que el PP contaba para sacar adelante sus iniciativas con el apoyo del ex concejal de Cs, David González. «No sería mirar para otro lado para que sea alcaldesa y no pactamos nada, es un acuerdo muy elaborado, muy cerrado y muy exigente y las alternativas son lo aceptan y entonces hay un cambio radical o no lo aceptan y seguimos con las líneas de negociación con todos», ha resumido Ceruti.

También ha apuntado que CS planteará «exigencias de programa y de control de la ejecución de ese programa». «Vamos a controlar la ejecución de todo lo que hemos pedido, pactemos con quien pactemos», ha añadido, apuntando que .

Y, en cuanto a la afirmación de Gema Igual de que no aprecia distancias programáticas en los asuntos que les ha planteado Cs, Ceruti ha opinado que, si fuera así, «no hubiesen pedido todo el día de hoy para valorar las propuestas», lo que, a su juicio «da idea de que no estamos hablando de pinceladas».

Por su parte, José María Fuentes-Pila ha declarado que «todas las exigencias» que Cs ha puesto encima de la mesa «no es que sean asumibles, es que en buena parte forman parte del trabajo político que ha desarrollado el PRC en Santander».

«Ha habido una clara coincidencia», ha destacado Fuentes-Pila, explicando que el PRC ha quedado a expensas de la reunión que mantendrá Cs con el PP, con el deseo de «tener una reunión a tres (PRC-PSOE-Cs) para poder avanzar en términos de cambio»

«Recoger las medidas de Cs no es una huida hacia adelante, ni algo desde la desesperación de gobernar», ha insistido el regionalista, insistiendo en que el PRC comparte «prácticamente en su totalidad» los postulados de Ciudadanos.

Fuentes-Pila espera que, finalmente, se pueda llegar a «firmar a tres partes» un «documento de gobernanza» de la ciudad de Santander.

«Espero que haya margen de maniobra», ha apuntado Fuentes-Fila y ha subrayado que «el PRC no va a establecer un nivel de exigencia personal» en cuanto a quien tendría que ser alcalde en el caso de que se concretara un acuerdo con PSOE y Cs.

«No es el momento de pensar alcalde tu, alcalde yo, hace falta un documento de gobernanza», ha insistido.