El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La esquina de la calle Juan de Herrera, ayer, donde abrirá Dan John. Justo enfrente se instalará una chocolatería gallega. Roberto Ruiz
Santander

Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera

Late & Late Chocolate se instalará en el local de Joyas Antiguas Sardinero, en los bajos de la iglesia de La Anunciación, y Dan John, en el gran espacio que ocupaba Bankinter

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:12

La firma de moda italiana masculina Dan John y la chocolatería Late & Late Chocolate aterrizarán próximamente en Juan de Herrera, céntrica calle comercial de ... Santander. Por el momento no hay fechas estimadas para su apertura, pero sus carteles ya lucen en los escaparates de los locales que ocuparán. Una llegada que celebran desde el sector e incluso entre los comerciantes de la zona, que creen que «esta situación viene bien a todo el mundo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  2. 2 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  3. 3

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  4. 4

    Almacenes Lavín adquiere Tomás Gómez y continúa su proceso de expansión
  5. 5

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  6. 6

    El Gobierno encara la crisis de Ryanair con rutas a Sofía, Lanzarote y Almería en verano
  7. 7 Varias calles se cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander
  8. 8

    Preocupación en San Felices por la «falta de control» de un albergue no regulado
  9. 9 La Feria Outlet de marcas regresa este fin de semana al Palacio de Exposiciones
  10. 10

    Gema Igual insiste con el aparcamiento de Joaquín Costa tras dos concursos desiertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera

Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera