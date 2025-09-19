Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera

La firma de moda italiana masculina Dan John y la chocolatería Late & Late Chocolate aterrizarán próximamente en Juan de Herrera, céntrica calle comercial de ... Santander. Por el momento no hay fechas estimadas para su apertura, pero sus carteles ya lucen en los escaparates de los locales que ocuparán. Una llegada que celebran desde el sector e incluso entre los comerciantes de la zona, que creen que «esta situación viene bien a todo el mundo».

Por un lado, la marca italiana, con presencia también en ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao, se instalará en el local que ocupó Bankinter, en la esquina de Juan de Herrera con la calle Puente, un gran espacio en el que anteriormente estuvo la tienda de vajillas y lámparas Mendiolea. Hace un año y medio, la entidad bancaria inauguró su nueva sede muy cerca de la primera, a escasos 120 metros, en el local de la calle Calvo Sotelo 17, donde se encontraba una oficina de BBVA. Desde entonces, ese gran espacio de Juan de Herrera estaba vacío a la espera de un alguna empresa interesada. Aunque contaba con un hándicap: sus grandes dimensiones. Sin embargo, esto no ha supuesto un problema para la compañía italiana especializada en moda masculina, inmersa en un proceso de crecimiento en España.

Buena síntoma El sector comercial celebra la apertura de estos dos nuevos negocios en el centro de Santander: «Viene bien a todo el mundo»

Casi completa En Juan de Herrera solo quedan dos locales vacíos: los que liberaron Calzados Ocharan, por jubilación, y Brownie, que se mudó a otro

Y es que, a principios de este año, Dan John ya proyectaba quince aperturas por todo el país a lo largo de 2025. Aunque aún se desconoce la fecha de arranque en Santander, en el cartel del escaparate se puede leer que están buscando personal «con experiencia de venta en el sector».

Justo enfrente de Dan John, en el local que ocupó la tienda Joyas Antiguas Sardinero en los bajos de la iglesia de La Anunciación y que llevaba un tiempo deteriorándose, abrirá Late & Late Chocolate. En este caso, su cartel no es tan claro como el de la firma italiana: «Somos de A Coruña y no, no somos una marca de Inditex». «¿Y si es aquí el lugar menos pensado? Ten paciencia, todo está acomodándose...». Esos son los mensajes que presiden la entrada a la futura chocolatería. Se trata de la misma estrategia de marketing que la empresa gallega, fundada en 2006, ha seguido en otras ciudades españolas como Bilbao o Vitoria. Comenzaron su andadura en A Coruña y luego abrieron locales en otras ciudades como Ourense, Lugo, Pontevedra, Santiago y Madrid antes de su desembarco en el País Vasco. Su siguiente paso será en Cantabria.

Una buena noticia

La apertura de Dan John y Late & Late Chocolate casi completa la oferta comercial de la calle Juan de Herrera. De hecho, son dos los únicos locales que quedan vacíos: el que liberó Calzados Ocharan, un negocio centenario especializado en zapatillas de casa que cerró sus puertas el año pasado tras la jubilación de Salva Prellezo, su última propietaria; y el que dejó la marca Brownie, que se mudó a otro espacio en la misma calle.

Un contexto –el de las aperturas– que afianza el tirón comercial de esta calle y que desde el sector celebran. «Desde luego que ese tipo de aperturas, sobre todo en zonas de mucho tránsito peatonal, consolidan la idea de que Santander, y Cantabria en general, sigue siendo referencia a la hora de abrir nuevos negocios. Desde Coercán deseamos que tengan un buen debut comercial», apunta Gonzalo Cayón, secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria.

A su juicio, «está más que comprobado que cuando hay negocios que funcionan, gran parte de los establecimientos de alrededor acaban beneficiándose de ello». De hecho, lo que diferencia a esta calle es que en ella conviven nuevas marcas con pequeñas tiendas que aún resisten, como Tejidos Antonio. En la misma sintonía se muestran otros comercios locales presentes en la zona, como Carnaby y Calzados Benito, que también celebran que la calle se llene de nuevos negocios.

